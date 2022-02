Quanti giocatori attivi a febbraio 2022?

Campo di battaglia 2042 È stato nelle notizie quasi sempre da quando il gioco è uscito, ma EA e DICE potrebbero non aver previsto le possibili cause.

Non sarebbe un po’ esagerato se qualcuno affermasse che ci sono pochissimi aspetti positivi su Battlefield 2042. L’ambizioso progetto avrebbe dovuto portare l’iconica serie Battlefield a un nuovo livello.

Questo gioco dovrebbe essere il punto di riferimento per i futuri giochi di Battlefield. Tuttavia, poiché l’edizione 2021 è un’esperienza multiplayer solo per principianti, fornisce spunti interessanti alla base di giocatori con il trailer.

È stato un caso promettente e un po’ uno spettacolo poiché il gioco è andato in discesa dalla sua uscita. È diventato rapidamente uno dei giochi con le peggiori recensioni su Steam, con la piattaforma che offre anche rimborsi al di fuori della finestra applicabile.

Da allora, EA ha riconosciuto il fallimento del gioco, ma il numero di giocatori è l’esempio più notevole di prestazioni scadenti.

Battlefield 2042 ha ora ottenuto una riduzione del numero di giocatori su Steam

EA Ho riconosciuto alla riunione degli investitori e alla riunione interna che Battlefield 2042 è stato un fallimento. Hanno accettato che molte delle modifiche apportate al gioco non andavano bene con i fan. Contenuti sfocati, errori e glitch hanno aggravato la situazione. Il risultato è che al momento ci sono meno giocatori in gioco.

I numeri di Steam non sono l’unico numero per i giocatori poiché Battlefield 2042 è disponibile anche su console. Alcuni giocatori giocano tramite Origin e Steam è solo una frazione dei numeri. Tuttavia, è un numero significativo e ciò che preoccuperà maggiormente EA è il forte calo del numero di giocatori da quando il gioco è stato rilasciato per la prima volta.

Al 19 febbraio, il gioco ha 3.230 giocatori su Steam, con un picco di 24 ore a 3.570 giocatori. La cosa più interessante è che stanno giocando più giocatori campo di battaglia V E Battlefield 1. Questo è un enorme calo rispetto agli oltre 100.000 registrati su SteamDB.

Il giocatore può contare sull’aumento di Battlefield 2042?

Potrebbe esserci un aumento nel tempo, anche se uno degli aumenti potrebbe non apparire su Steam. Se Battlefield 2042 deve entrare Gioca a EACi saranno nuovi giocatori abbonati a EA Play e Xbox Game Pass.

La prima stagione dovrebbe contenere molte aggiunte di contenuti. Molti di questi sono stati interrogati dai fan per molto tempo. Nuovi contenuti possono portare anche nuovi giocatori.

Leggi anche

Potrebbe essere un enorme successo se il gioco diventasse presto gratuito. Tuttavia, qualsiasi aumento del numero di giocatori non sarà sostenibile a meno che le cose non migliorino radicalmente.