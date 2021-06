Errore di hls vm google mobile? Non sei solo, la colpa è dell’aggiornamento

Errori profondi si verificano negli utenti Android sia nella Repubblica Ceca che nel mondo. su Twitter Le persone raccolgono le loro esperienze, ci contattano e membri e membri del comitato editoriale. Non è nemmeno una personalità specifica per i problemi dello smartphone, tutti gli utenti Android hanno problemi e il telefono ha Samsung, Sony, Google o altri personaggi.

È possibile collegare anche versioni precedenti di Android (come i vecchi telefoni Android in quanto tali), se si verificano problemi più recenti, questo problema diminuisce.

Il nuovo aggiornamento sta causando bug profondi e sconsigliamo di installarlo

Il colpevole in questo caso, in particolare, è il nuovo aggiornamento dell’app di Google, che potrebbe aver riempito tutti i codici. L’errore deve essere relativo alla nuova versione dell’app con slem 12.23.16.23.arm64 quindi la versione beta 12.24.7.29.arm64. Quindi, se l’app non è ancora aggiornata, non preoccuparti. Molti aggiornamenti e controlla automaticamente i telefoni.

Google sta ancora cercando di risolvere i problemi individualmente, e su Twitter abbiamo notato anche una risposta del supporto tecnico, che tiene conto del problema, che si presenta sotto forma di riavvio del telefono. Questo non aiuta, l’utente sarà in grado di inviare errori a moccio anche dopo averlo spento e riacceso.

Tweet incorporato Ciao Maciej, mi dispiace sapere che hai un problema con il tuo dispositivo. È importante che questo sia ordinato. Puoi provare un semplice riavvio tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e vedere se funziona bene? Per favore fateci sapere se questo aiuta. ^ Adamo 22.ervna 2021 v 7:50, archivio pspvek: 22.ervna 2021 v 9:12

Sta a Google risolvere la situazione. Doasnm eenm può essere la disinstallazione di un’app Google (tramite Google Play o in Impostazioni – Applicazioni – Google – Disinstalla aggiornamenti), che in questo caso si allena solo con le impostazioni di fabbrica e non può essere disinstallata completamente.

Siamo preoccupati per un problema con l’app Google Android. Stiamo attualmente lavorando per ripristinare la piena funzionalità e Alpta Huzarov, portavoce delle filiali ceca e slovacca di Google, ci ha inviato un rapporto sulla situazione.