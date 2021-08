WhatsApp: reazione ai messaggi..Nuova funzionalità di Whatsapp

InternetDesk: WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Sta cercando di convincere gli utenti a introdurre nuove funzionalità. Ha già introdotto funzionalità come risposta rapida, archiviazione di nuove funzionalità, videochiamate di gruppo, visualizzazione, trasferimento dati. L’ultimo sta portando un’altra nuova funzionalità chiamata Message Reaction. Questo ci permette di commentare i messaggi che riceviamo su WhatsApp con l’aiuto degli emoji. Ciò significa che possiamo parlare del messaggio utilizzando gli emoji senza digitare il testo per rispondere al messaggio. Se fai clic sul messaggio e selezioni l’opzione di risposta per rispondere al messaggio che ricevi, vedrai l’opzione di testo accanto all’emoji. Tuttavia, nella funzione imminente, le informazioni verranno modificate in modo che l’elenco degli emoji con reazioni appaia come reazione alla risposta o se si preme a lungo sulla risposta. WhatsApp Beta Info (WabitaInfo), il blog della community di WhatsApp, afferma che questa funzionalità, attualmente in fase di test, sarà presto disponibile per gli utenti.

WhatsApp ha già le funzionalità di emoji, adesivi e gif. La reazione al messaggio è disponibile anche su Messenger di Facebook, Instagram, Signal e Telegram della società madre di WhatsApp. Ora stanno portando la nuova funzione di reazione ai messaggi su WhatsApp. Quando questa funzione è disponibile, se l’utente risponde al messaggio con una reazione emoji, verrà visualizzato un messaggio sulla pagina di chat dell’utente che indica che hai ricevuto una risposta al messaggio. Se lo apri vedrai l’emoji di reazione. Wabitainfo ha affermato che gli utenti devono aggiornare la propria app per questa funzione.