Gmail: come eliminare le email pesanti e liberare spazio di archiviazione | Telefoni cellulari | trucco | Applicazioni | Smartphone | Stati Uniti | USA | USA | Perù | Messico | Spagna | Colombia | nda | nnni | Tecnica

Se utilizzi i servizi Google, per impostazione predefinita hai un account Gmail, che è l’applicazione di posta elettronica più utilizzata al mondo. Nuove funzioni sono state implementate ogni volta che viene aggiornato, tuttavia, molti utenti non sono a conoscenza dei trucchi o degli strumenti che l’applicazione nasconde nella sua piattaforma. Questa volta ti insegneremo a liberare spazio di archiviazione in tre modi utilizzando trucchi che possono essere eseguiti solo dalla versione computer o desktop.

GmailGoogle Drive e Google Foto hanno qualcosa in comune, condividono tutti la stessa quantità di spazio di archiviazione, ovvero 15 GB per le tre app. Questo risulta essere più che sufficiente a patto che l’utente non esageri quando invia allegati nelle e-mail.

Email più pesanti

Per trovare le email più pesanti archiviate nella posta in arrivo, inviate, bozze, ecc., Devi andare alla barra di ricerca di Gmail. Sul lato destro di questo lo strumento Opzioni di ricerca sarà lì e dovrai fare clic su di esso.

Si aprirà una nuova finestra e l’opzione “maggiore di” o “minore di” dovrebbe essere inserita nella scheda “dimensione”.

Sulla destra sceglierai il peso del file che stai cercando, può essere in megabyte, kilobyte, byte e devi digitare il numero. Nell’immagine di esempio sarebbe 2 GB.

In “Intervallo di date”, scegli i file che desideri cercare da un giorno o un anno fa.

Nella scheda “Cerca”, scegli “Tutti” per visualizzare tutti i file pesanti ricevuti o inviati.

Infine, dai “Cerca” e Gmail restituirà tutte le email superiori a 2 GB.

Esempio di ricerca di email con allegati pesanti (Immagine: Mag/Gmail)

E-mail di debug nella cartella spam

Molti la conoscono come la “Cartella dimenticata” dove di solito nessuno inserisce le email di spam perché sono spam o sospette per Gmail; Tuttavia, la quantità di e-mail in questo cassetto è piuttosto scarsa e tende a occupare molto spazio di archiviazione.

Per rimuoverli, devi prima selezionarli tutti.

Per non eliminare uno per uno, facciamo clic sulla casella sotto l’icona della lente di ingrandimento nella barra di ricerca.

Scegli “Tutto” e fai clic su “Elimina definitivamente”.

Google Drive e Foto

Come accennato in precedenza, i 15 GB offerti gratuitamente sono condivisi tra Gmail, Google Drive e Google Foto, quindi è essenziale liberare spazio in queste ultime due app. Google Foto è quello che occupa più spazio di archiviazione, quindi si consiglia di eliminare foto, video o screenshot che non sono importanti. Per Google Drive, esegui il debug di documenti Word, Excel, Power Point, ecc.