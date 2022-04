Netflix rilascia un nuovo pulsante “Two Thumbs Up”.

Netflix è uno dei siti più popolari fluire Servizi, offrendo un vasto catalogo di programmi TV e film. Ma è anche noto che questa enorme libreria causa un affaticamento della selezione, poiché gli utenti lottano per prendere le proprie decisioni su cosa guardare dopo. Netflix è ben consapevole di questo problema e nel tempo il servizio di streaming ha introdotto varie funzionalità per migliorare i consigli personalizzati e aiutare gli utenti a scoprire contenuti nuovi e interessanti con il minimo sforzo. L’ultima esperienza di Netflix per migliorare l’esperienza utente e i consigli è il pulsante “Due pollici in su”.

Netflix sta lanciando un nuovo pulsante Two Thumbs Up su Android, iOS, TV e Web. Netflix ha sempre offerto i pulsanti Thumbs Up e Thumbs Down per consentire agli utenti di indicare se gli è piaciuto o meno qualcosa. Il pulsante Two Thumbs Up è una specie di super pulsante che indicherà a Netflix che ti è piaciuto molto uno spettacolo/film e vorresti vederne di più. Netflix afferma che questa è stata una delle funzionalità più richieste in quanto gli utenti non si sono sentiti apprezzati e non hanno gradito abbastanza i titoli.

Video del giorno per sviluppatori XDA

“Pensa a Double Thumbs Up come un modo per mettere a punto i tuoi consigli per guardare più serie o film che sono influenzati da ciò che ami. Un Thumbs Up ci fa comunque sapere cosa ti è piaciuto, quindi utilizziamo quella risposta per dare consigli simili. Ma Double Thumbs Up ci dice cosa ti è piaciuto e ci aiuta a essere più specifici sui tuoi consigli”, ha scritto Kristen Doig Cardet, direttore dell’innovazione dei prodotti e delle esperienze di personalizzazione di Netflix, in un post sul blog.

Netflix in precedenza offriva un sistema di classificazione che consentiva agli utenti di valutare il titolo su una scala da una a cinque stelle. L’azienda ha sostituito questo sistema nel 2017 con pulsanti Mi piace/Non mi piace.

Il pulsante Due pollici su apparirà accanto ai pulsanti pollice su e pollice giù. È possibile accedervi da più punti, inclusa la schermata di pausa, la pagina del titolo e alla fine dell’episodio. Il pulsante inizierà ad apparire sulle interfacce mobili, web e TV oggi.

fonte: Netflix

attraverso: Prendi Crunch