L’immortale Diablo chiama l’Asia Pacifica all’inferno il 22 giugno

È passato molto tempo, dopo aver confermato che uscirà Sia mobile che PC il 2 giugnoE Bufera di neve è caduto Più dettagli su una proposta Diablo immortale In Asia Pacifico, l’uscita è prevista in ritardo 22 giugno.

I giocatori interessati a Hong Kong, Indonesia, Macao, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia potranno godersi il gioco su PC Windows, Android e iOS, mentre i giocatori in Vietnam avranno accesso alla versione solo per PC. Queste regioni riceveranno anche server di gioco dedicati per fornire ai giocatori una migliore connettività e ping.

Che tu sia in Asia o nel resto del mondo, Diablo immortale Richiederà agli eroi di prendere le armi contro le forze demoniache di Skarn, il Signore della Dannazione. Il gioco ti racconterà un capitolo infinito Diablo Una storia che si svolge tra gli eventi Diablo II E Diablo IIII giocatori, a loro volta, scopriranno un piano malvagio in preparazione.

Ecco le specifiche richieste se stai cercando di immergerti nel gioco:

un programma Requisiti di sistema iOS Dispositivi: iPhone 6S e successivi

Sistema operativo: iOS 11 e versioni successive Androide Sistema operativo: Android 5.0 e versioni successive

Processore: Snapdragon 660 / Exynos 9611 e successivi

Video: Adreno 512 / Mali-G72 MP3 e successivi

Memoria: 2 GB di RAM e oltre Computer Windows Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 / Windows® 11 (64 bit)

Processore: Intel® Core™ i3 o AMD™ FX-8100

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 460, ATI Radeon™ HD 6850 o Intel® HD Graphics 530

Memoria: 4 GB di RAM

Internet: una connessione Internet a banda larga

Risoluzione: risoluzione minima dello schermo 1920 x 1080 Specifiche consigliate

Sistema operativo: Windows® 10 / Windows® 11 (64 bit)

Processore: Intel® Core™ i5 o AMD Ryzen™ 5

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 770 o AMD Radeon™ RX 470

Memoria: 8 GB di RAM

Internet: una connessione Internet a banda larga

Risoluzione: risoluzione minima dello schermo 1920 x 1080

Tieni presente che se stai giocando su server dell’Asia Pacifico o su qualsiasi altro server, i personaggi non saranno trasferibili su un altro server in Diablo immortale.

Jake è un cacciatore di souvenir a tempo pieno e un collezionista di risultati su console e una vittima part-time di Steam Sale. Ha un debole per Batman e le figurine fantastiche, e sta finendo lo spazio per entrambi. Invia aiuto.

