Il Concorso di progettazione di carte collezionabili Pokémon è stato ridotto a 300 concorrenti finali

Ricorda questo post di ottobre 2021? Va bene, riassumeremo: è in corso una competizione in questo momento per gli artisti per stampare le loro illustrazioni su vere carte collezionabili Pokémon. Inoltre, puoi fare soldi, ma sappiamo tutti essere sulla carta collezionabile strada Più valore che denaro.

Sono state inviate quasi 11.000 iscrizioni e ora la Società Pokémon ha selezionato 300 finalisti per il suo “primo round” – puoi Guarda la gallery completa qui.

Noterai che ci sono molte ripetizioni di Pokemon, questo perché i giudici stanno cercando build specifiche.

Il concorso ha consentito agli artisti di scegliere Bulbasaur, Charizard, Pikachu, Arcanine, Rapidash di Galar, Scizor, Greninja, Cramorantcon specificazioni che devono all’art non Compresi i Pokemon luccicanti, must non I Pokemon dovrebbero indossare vestiti non Essere Dynamaxed o Gigantamaxed e deve mostrare al soggetto “andare in giro per la sua giornata mentre si avventura o si gode la vita quotidiana”. Tuttavia, è consentito che l’arte presentata sia sotto forma di materiali fisici, come argilla, lana, filati, ecc.

