Il successore di Suikoden: il nuovo film di Rising, Eiyuden Chronicle, uscirà a maggio

L’editore 505 Games e gli sviluppatori Rabbit & Bear Studios e NatsumeAtari hanno annunciato la data di uscita del loro prossimo gioco, Storia di Ioden: Rise. Se sei un fan dei giochi di ruolo, questo probabilmente ti ha fatto ronzare un po’ le orecchie, giusto?

Potresti ricordare Kickstarter e l’annuncio di The Euden Chronicle: Cento eroi Nel 2019. Questo gioco è stato progettato come successore del gioco abbandonato da tempo Konami Suicodin La serie è stata creata con il creatore del franchise Yoshitaka Murayama al timone. Originariamente previsto per il 2022, questo gioco è stato rimandato all’anno prossimo e non solo, abbiamo ancora Non so se lo prendiamo su Switch.

Ma sai cosa siamo? essere prendere un interruttore? Eiyuden Chronicle: Rising, una propaggine occasionale dei Cento Eroi, dovrebbe soddisfare i fan di Suikoden fino a quando il piatto principale non verrà consegnato il prossimo anno. Sebbene questa sia una bestia molto diversa dal gioco di ruolo, i fan dei giochi di ruolo di reclutamento politico potrebbero essere familiari.

Ascension è un gioco di ruolo a scorrimento laterale sulla stessa falsariga Act Raiser o Sakuna: Di riso e rovina. Il che significa che sì, ci sono elementi per costruire le città. Mentre costruisci spesso una base nei giochi di Suikoden, la ricostruzione delle città raramente fa parte dell’agenda, poiché crei invece uno spazio sicuro per te e le 108 Stelle del Destino.

Ecco cosa aspettarsi da Eiyuden Chronicle: Rising, un comunicato stampa di 505 Games:

Dopo che un violento terremoto ha esposto Runebarrows nelle profondità di una città sulla remota frontiera del fiume Allraan conosciuta come Nuova Nevaeh, avventurieri e mercanti in cerca di fortuna arrivarono da tutto il mondo. Tra coloro che sperano di trovare il tesoro, tre eroi sfortunati si uniscono. CJ, il venerato spazzino, e Garoo, il Mercenario Uomobestia, sperano di estrarre la Lente di Rune, la fonte della magia nascosta sottoterra. Isha, il giovane vicesindaco, vuole ricostruire la sua città. Immergersi nelle rovine e Mr. Altezzabattaglia soddisfacente. Vai veloce e colpisci le asce rampicanti di CJ, combatti la stregoneria da lontano come Isha e punisci i nemici con la spada gigante di Garoo. Migliora i boss fantasy passando da un personaggio all’altro e scatena devastanti attacchi Link che combinano le specialità di ogni eroe, il tutto mentre navighi attraverso splendidi ambienti 2.5D. Pulisci i dungeon e guadagna materiali per ricostruire New Neve al suo antico splendore e ottenere i benefici che si applicano cento eroi Quando verrà lanciato nel 2023. I contenuti incrociati includono articoli cosmetici speciali, equipaggiamento prezioso e merce. Personalizza un mondo Cronaca di Iodio Nominando alcune armi e prelibatezze in Altezza a chi si trasferirà cento eroi L’anno prossimo.

Dentro Runebarrows si nasconde una trama radicata con ripercussioni orribili per Cronaca di Iodio essendo. prepararsi cento eroiUna trama complessa e avventurosa che si estende in tutto il mondo giocando attraverso gli emozionanti eventi in Altezza.

Bene, questo è intrigante: armi e prelibatezze che passeranno a centinaia di eroi? Quindi possiamo ottenere un annuncio ufficiale del porting di Switch dopo?

Eiyuden Chronicle: Rising verrà lanciato su Switch il 10 maggio e ti farà guadagnare solo $ 14,99/£ 12,99. Niente male, se lo diciamo noi! E se hai assolutamente bisogno di Hundred Heroes su Switch, magari acquistandolo sulla tua console mini ibrida lo farà sapere 505 Games e Rabbit & Bear Studios.

Riuscirai a catturare Eiyuden Chronicle: Rising? facci sapere.