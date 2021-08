Sharp QUOS THE SCENES 8K porta la felicità nei bei momenti in famiglia.

per la prima volta Sharp AQUOS LE SCENE 8K L’ultimo prodotto audiovisivo leader allo stesso tempo nella regione ASEAN. Per celebrare il 20° anniversario della famiglia di prodotti AQUOS che hanno continuamente sviluppato la tecnologia. Volendo promuovere la visione aziendale di “Cambia il mondo con 8K + 5G” come leader nella televisione domestica. Alla massima risoluzione 8K

La gamma AQUOS THE SCENES 8K è composta da TV DW1X da 60″ e 70″ e amplificatori C22CX1, entrambi progettati in un concetto. Questo neo-minimalista non è solo semplice ma anche elegante con un design creativo premuroso per creare la dimensione appropriata di impegno in ogni area della casa.

Il modello AQUOS THE SCENES 8K TV DW1X offre per la prima volta immagini 8K Ultra HD (8K UHD) sul Deep Chroma Display Pro di nuova concezione, prodotto in Giappone. Ti permette di sperimentare un’immagine più realistica e una dimensione più profonda. Porta la tua esperienza cinematografica a un livello superiore con HDR Enhanced+, che combina la potenza di elaborazione del caratteristico processore Sharp Z2 Revelation. Fornisce una gamma di colori superiore al 100% della gamma di colori standard nel cinema digitale. Offre una luminosità dello schermo del 167% rispetto al modello normale e grazie alle fantastiche funzionalità di Android TV, puoi divertirti a guardare video 8K in streaming su YouTube o una varietà di video on demand – VOD come Netflix, Amazon Prime e Disney+, o condividere ancora foto e video E musica dal tuo cellulare, tab. Tablet o PC in TV. Google Duo supporta anche le riunioni online con gli amici.

Gli amplificatori AQUOS THE SCENES, il sistema home theater C22CX1, si sviluppano con la tecnologia audio 3D OPSODIS sviluppata da Sharp in collaborazione con il Kajima Technical Research Institute, specializzato in design audiovisivo, e l’Institute for Sound and Vibration Research presso l’Università di Southampton. Leader mondiale negli studi audiovisivi e di ricerca avanzata in molti campi. Di conseguenza, questo amplificatore è in grado di creare un suono a 360 gradi, fornendo un’atmosfera realistica e coinvolgente da fonti di film, TV e videogiochi. Il sistema simula l’udito umano e applica la teoria del posizionamento degli altoparlanti. L’ascoltatore si sentirà come se fosse nel mezzo della scena audio. Con questa unicità, ha vinto l'”Innovation Award” del VGP 2021 in Giappone. L’elegante design ha anche vinto il Red Dot Award 2021 e l’IF Design Award 2021 dalla Germania. I clienti possono anche migliorare questa esperienza coinvolgente e coinvolgente collegando la soundbar al proprio TV AQUOS THE SCENES 8K.

Nato dalla parola AQUA + QUALITY, AQUOS Sharp è un televisore leader della categoria con un’eccellente qualità delle immagini e design. Sharp è anche considerato “il pioniere e l’innovatore della TV LCD nella tecnologia 8K” 2000-2020 Sharp ha venduto un totale di 50 milioni di TV LCD in tutto il mondo.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sharp.com. https://th.sharp/