Criminalità informatica: provocare i criminali informatici a Hyderabad

Hyderabad: criminali informatici in cerca. Raccolgono milioni di rupie raccontando bugie. Le vittime che alla fine si sono rese conto di essere state ingannate si sono rivolte alla polizia di La Podipomanto. I cyber truffatori avrebbero presentato un compagno di scuola a una donna di Hyderabad su Instagram. Pensa di inviare un laptop, regali preziosi, dollari. Quindi contatta le autorità aeroportuali e riscuoti Rs 14 lakh a rate in nome di dogana, GST e altri oneri. La donna alla fine si è rivolta alla polizia criminale informatica dopo aver realizzato di essere stata truffata. La polizia criminale informatica registra il caso e lo indaga.

Per conto di un’associazione di volontariato.

I criminali informatici hanno inviato un’e-mail a Santosh Kumar da Moshrabad che aveva $ 39 lakh in beneficenza. Pensavano di poter prendere la commissione e trasformare quei soldi in denaro bianco. Quindi contattare il direttore della RBI. Rs 4.23 migliaia è stato addebitato in nome di spese di cambio, imposte sul reddito e altri oneri. La vittima si è quindi rivolta alla Cybercrime Police dopo aver realizzato di essere stata ingannata spegnendo il telefono. La polizia ha detto che il caso è stato registrato e indagato.