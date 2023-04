Blue Zoo MoPo viene lanciato con il supporto di Epic Megagrant

Lo studio di animazione londinese Blue Zoo Animation Studio ha ricevuto un Epic MegaGrant da Epic Games, che verrà utilizzato per supportare lo sviluppo del loro nuovo strumento in tempo reale “MoPo”. Mopo consente agli animatori di utilizzare la tecnologia VR immersiva per creare rapidamente contenuti animati in 3D per piattaforme come TikTok e YouTube.

Blue Zoo è una società di produzione certificata BAFTA, Emmy e B Corp che è cresciuta fino a diventare uno dei principali studi di animazione del Regno Unito. La visione dello studio è quella di creare uno studio di animazione dal cuore, creando contenuti di impatto positivo che il team è orgoglioso di creare.





Modello di creazione di contenuti solo attraverso il meticoloso mainframe

L’animazione sta iniziando a lottare per soddisfare ciò che il pubblico desidera nel nostro mondo affamato di contenuti.

la soluzione? “MoPo” per lo Zoo Blu. Sviluppato internamente in Unreal Engine 5 dal team in tempo reale dello studio, questo nuovo strumento rivoluzionario consente a qualsiasi utente di animare da personaggio a personaggio in tempo reale, utilizzando un visore VR per un approccio stratificato, aumentato e non lineare. Ciò significava che un singolo artista poteva creare un personaggio complesso interamente da solo, piuttosto che richiedere a più burattinai di lavorare insieme o essere limitato dai limiti fisici della cattura del movimento umano. L’utilizzo della realtà virtuale in questo modo offre all’artista ben sei gradi di libertà di movimento mentre si immerge nella scena per animare i pupazzi, consentendo un’animazione accurata ed espressiva quasi alla velocità del tempo reale.

Con queste prestazioni accelerate, il MoPo può essere utilizzato per prototipare nuovi spettacoli, creare animazioni o produrre animazioni complete per piattaforme a rotazione rapida come YouTube o TikTok. Una scena di 30 secondi, che prima richiedeva diversi giorni, ora può essere animata in pochi minuti.

L’utilizzo di Unreal Engine 5 per questo non solo rende l’animazione estremamente veloce, ma consente anche il processo di post-produzione. L’utilizzo del sequencer dell’Unreal Engine, degli effetti di post-elaborazione incorporati e del rendering rapido significa che i fotogrammi finali possono essere emessi direttamente da Unreal, senza la necessità di una fase di compositing. Gli artisti possono anche sfruttare la fisica e le dinamiche in tempo reale di Unreal, il che significa che personaggi e oggetti di scena interagiscono e influenzano il mondo che li circonda durante la creazione della performance, piuttosto che dover fare affidamento su costose simulazioni dopo il fatto.

Mantenere tutto in un unico pacchetto software e ridurre il numero di passaggi di produzione significa che un team molto più piccolo può creare gli stessi contenuti di alta qualità più velocemente e in modo più conveniente.

“Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di essere selezionati per Epic MegaGrants da Epic Games”, afferma Phil Stewart, Head of Realtime presso Blue-Zoo.Il team ha lavorato duramente per creare MoPo, che ci consentirà di produrre contenuti animati più velocemente di mai, e ci consente anche di sfruttare la potenza di Unreal Engine per accelerare ulteriormente il nostro flusso di lavoro. Abbiamo già completato diversi progetti pilota utilizzando MoPo, tra cui “Silly Duck”, lanciato sul canale YouTube dello studio “Little Zoo” nel dicembre 2022, e i nostri animatori adorano la sensazione pratica e spontanea. Inoltre, essendo in grado di sfruttare le dinamiche e la simulazione di Unreal in tempo reale, possiamo ottenere una vera magia fisica per i contenuti prodotti”.

