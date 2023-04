BMW introduce il supporto della chiave digitale dell’auto per Android

Dopo aver originariamente supportato solo i dispositivi Apple, BMW ha lanciato il supporto per le chiavi digitali dell’auto su Android, a partire dai dispositivi della linea Pixel di Google e dai modelli Samsung Galaxy.

Annuncia oggiBMW porterà “Digital Car Key Plus” su Android per consentire agli utenti di sbloccare e/o bloccare il proprio veicolo utilizzando il proprio smartphone, con il veicolo in grado di sbloccarsi quando ci si avvicina al veicolo.

Digital Key Plus può ora essere configurato e attivato sugli smartphone Samsung Galaxy S23+/Ultra e Google Pixel 7 Pro esistenti e su una serie di modelli precedenti con hardware adatto. L’auto può essere programmata per bloccarsi o sbloccarsi quando il cliente si avvicina o si allontana dal proprio dispositivo proprio come con una chiave per auto convenzionale con la funzione di accesso comfort. Anche il display di benvenuto coordinato e il tappeto luminoso funzionano come la chiave fisica, a seconda dell’equipaggiamento del veicolo.

Questo viene risolto utilizzando la banda ultra larga (UWB), che ha lentamente iniziato ad apparire sui telefoni Google e Samsung negli ultimi due anni. Digital Car Key Plus funziona tramite l’app My BMW sui veicoli compatibili e consente inoltre al proprietario dell’auto di condividere una chiave digitale dell’auto con amici o familiari, a condizione che abbiano anche un dispositivo Android o iOS compatibile.

Per ora, avrai bisogno di una BMW prodotta dopo novembre 2022, anche se presto un aggiornamento del software dell’auto consentirà il supporto per i modelli precedenti. Per quanto riguarda i telefoni compatibili, ecco l’elenco completo:

Google

SAMSUNG Galassia S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy Z Piega 4 Galassia S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy Z Piega 3 Galassia S21+ Galaxy S21 Ultra Galaxy Note 20 Ultra



Dovrai anche eseguire l’ultimo aggiornamento di Android 13 sul tuo dispositivo, con Samsung Wallet anche sui dispositivi Galaxy (il che significa che vivi in ​​un marketplace con Samsung Wallet).

