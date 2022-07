La superficie del Motorola Moto G32 dall’aspetto ufficiale appare con nuove opzioni di colore

Motorola ha lanciato il Moto G31 lo scorso novembre e dovrebbe presentare presto il Moto G32. La società non ha ancora rivelato nulla sul Moto G32, ma i suoi render trapelati hanno rivelato il design dello smartphone. Le immagini ci hanno mostrato come apparirà il Moto G32 in rosso e nero e, grazie al leaker Evan Blass, ora possiamo vedere lo smartphone in altri due colori: argento e oro.

Il Moto G32 è costruito attorno a un display perforato e presenta una configurazione a tripla fotocamera sul retro, a tema come un’unità da 50 MP. Sul frame di destra ci sono il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, che probabilmente raddoppierà come lettore di impronte digitali. E sulla sinistra abbiamo uno slot per schede SIM. I rendering trapelati in precedenza hanno rivelato che il Moto G32 ha una porta USB nella parte inferiore affiancata da un jack per cuffie da 3,5 mm, un microfono e una griglia dell’altoparlante.













Motorola Moto G32 è trapelato

Il Moto G32 ha ricevuto la certificazione NBTC a giugno e, sebbene l’autorità di certificazione thailandese non abbia fornito dettagli sulla scheda tecnica dello smartphone, ha confermato che il Moto G32 funzionerà con reti 4G ma non avrà connettività 5G.













Opzioni di colore del Motorola Moto G32

Non sappiamo quando Motorola annuncerà il Moto G32, ma poiché le sue immagini ufficiali sono emerse, non dovrebbe passare molto tempo prima che il marchio di proprietà di Lenovo introduca ufficialmente il Moto G32.

