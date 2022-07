Apple Store in Cina in vista delle offerte per iPhone

L’Apple Store online è attualmente in calo in Cina mentre Apple si prepara per un grande giro di sconti per iPhone nel paese questo fine settimana. come tale annunciare All’inizio di questa settimana, Apple stava pianificando sconti su modelli e accessori di iPhone, nonché su Apple Watch e AirPods.

Apple porta regolarmente offline il suo negozio mentre si prepara per il lancio di nuovi prodotti o grandi cambiamenti. Questo è generalmente fatto come un modo per l’azienda di creare anticipazione. Questo sembra essere ciò che sta accadendo oggi in Cina, poiché Apple cerca di guadagnare terreno in vista degli sconti per i prodotti che usciranno in Cina il 29 luglio, ora locale.

Apple prevede di scontare la serie iPhone 13 Pro fino a 600 yuan ($ 89). Saranno disponibili sconti anche per altri modelli di iPhone, alcune varianti di Apple Watch, AirPods e accessori. Apple si riferisce a questo come un evento di shopping estivo per gli acquirenti.

Eventi di shopping come questo sono più comuni in Cina che in altri paesi. Apple non partecipa sempre a questo tipo di promozioni, ma questo dà all’azienda la possibilità di aumentare le vendite di iPhone in mezzo alle preoccupazioni economiche e prima del lancio di iPhone 14 questo autunno.

Gli acquirenti in Cina dovranno pagare tramite uno dei metodi di pagamento supportati da Apple, che include Alipay e una serie di altre opzioni di finanziamento.

iPhone, AirPods, Apple Watch e altri sconti sono previsti dal 29 luglio al 1 agosto, ora locale della Cina.

