Dopo la tremenda sensazione che c’è Grand Theft Auto QuintoÈ normale che i fan aspettino con impazienza Grand Theft Auto VI (GTA VI) a cadere, si spera prima piuttosto che dopo. Questo, purtroppo, è improbabile che accada, visti i nuovi dettagli svelati in un report dello sviluppatore giochi rock.

Il La scrittura di Bloomberg Dettagli della cultura in evoluzione dell’azienda, precedentemente criticata per le sue pratiche contro le donne, l’ambiente di lavoro stimolante e Lunghe ore di straordinario (noto come “crunch”) – e come potrebbe influenzare lo sviluppo del suo prossimo progetto. Vale la pena notare che il gioco conterrà un file Eroe femminile da giocareÈ il primo del suo genere della serie.

Si dice che la donna sia latina e sarebbe uno dei due personaggi principali di una storia influenzata dai rapinatori di banche Bonnie e Clyde. Gli sviluppatori fanno anche molta attenzione a non fare battute sui gruppi emarginati, a differenza del precedente GT titoli. GTA VI Sarà anche ambientato in una versione immaginaria di Miami e dei suoi dintorni, annullando i piani originali per un mondo che copriva molte località del Nord e del Sud America.

Questa modifica al sito è stata apportata specificamente per offrire agli sviluppatori una portata più realistica, in modo che l’onere della ricerca e del pensiero possa essere alleggerito senza la costante necessità di lavoro extra. Tuttavia, queste modifiche hanno portato inevitabilmente a un progresso molto lento, con il rilascio di GTA VI Dovrebbe essere almeno dopo due anniSebbene sia in fase di sviluppo dal 2014.

Take-Two, la società madre di Rockstar Games, afferma che prevede di rilasciare il gioco nel 2023 o 2024, ma una data ufficiale deve ancora essere confermata. quando GTA VI Infine, il lavoro di sviluppo proseguirà con nuove missioni e città pianificate per i prossimi anni. Semmai, l’obiettivo di Rockstar di migliorarsi almeno con politiche nuove e più sane è incoraggiante e, si spera, più aziende (importante, Intrattenimento Blizzard) può seguire le sue orme.

