L’imminente fuga di notizie di Samsung mostra Z Flip 4 e Fold 4 da tutte le angolazioni

SAMSUNGprossimo disimballato L’evento è previsto per il 10 agosto, ma puoi vedere quali telefoni Samsung sta per lanciare ora, grazie a una perdita molto ampia con più rendering di stampa di entrambi i dispositivi.

Offerte pubblicate dal leaker Evan Blass E il 91 cellulariI telefoni in questione sono il Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Samsung Galaxy Z Fold 4.

Non solo entrambi gli smartphone sono visti da tutte le angolazioni, ma possiamo anche vederli in tutti i colori disponibili: viola, blu, nero e oro per Z Flip 4 e nero, grigio e beige per Z Fold 4.

I nuovi dispositivi non sono molto diversi Dagli antenati dell’anno scorsoQuindi, se queste nuove offerte sono originali, i nuovi colori saranno la più grande differenza tra la vecchia e la nuova generazione.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Credito: Evan Blass/91mobile

Non sappiamo molto dei nuovi Z Flip 4 e Z Fold 4 in termini di specifiche, ma dovrebbero essere aggiornamenti frequenti rispetto ai modelli dell’anno scorso. In altre parole, non aspettarti nulla di straordinario.

I nuovi telefoni pieghevoli diventeranno ufficiali alle 9:00 ET del 10 agosto.

Credito: Samsung

Anche se la sorpresa potrebbe essere un po’ rovinata, ci sono ancora molte novità in arrivo il 10 agosto. È probabile che Samsung lancerà anche due nuovi orologi durante l’evento, il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro, nonché i nuovi auricolari Galaxy Buds 2 Pro.