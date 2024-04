Le Filippine ribadiscono il proprio impegno a rafforzare gli sforzi internazionali per combattere il terrorismo durante l'incontro ad alto livello ad Abuja, in Nigeria

Scarica il logo

Le Filippine, rappresentate da Sua Eccellenza Mersul J. Melegor, Ambasciatore delle Filippine in Nigeria, hanno partecipato attivamente alla riunione africana di antiterrorismo di alto livello tenutasi dal 22 al 23 aprile 2024 ad Abuja, Nigeria.

L’incontro, organizzato dal governo della Nigeria e dall’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite, con il sostegno di paesi come le Filippine, si è concentrato sul rafforzamento della cooperazione tra i partner internazionali e gli Stati membri africani colpiti dal terrorismo.

L'Ambasciatore Melegor ha sottolineato il sostegno delle Filippine all'Appello congiunto delle Nazioni Unite contro il terrorismo in Africa, riconoscendolo come uno strumento fondamentale per affrontare le minacce complesse ed emergenti in modo strategico, innovativo e congiunto attraverso iniziative multi-partner. “Accogliamo con favore l’impegno delle Nazioni Unite a fornire un sostegno prioritario, strategico e congiunto attraverso iniziative multi-partner nell’ambito dell’Appello congiunto delle Nazioni Unite contro il terrorismo in Africa. L’Appello congiunto può essere uno strumento utile per garantire un sostegno semplificato e coordinato da parte dei partner finanziari e degli enti delle Nazioni Unite “, ha detto l'ambasciatore Milegor.

Durante l'incontro, le Filippine hanno ribadito il proprio impegno a rafforzare la cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo in tutte le sue complessità. Le Filippine hanno inoltre espresso la propria disponibilità a condividere le proprie esperienze con i popoli e i governi dell’Africa attraverso soluzioni guidate e di proprietà dei paesi che includono l’adozione di una legislazione nazionale fondamentale per rafforzare le capacità istituzionali per prevenire e combattere il terrorismo.

Inoltre, è stato ribadito l'impegno delle Filippine a favore di una politica di pace e di sicurezza globale, trasparente, incentrata sulle persone e basata sui diritti umani. Questo impegno è guidato dal Piano di Sviluppo delle Filippine.

Le Filippine hanno sottolineato la loro cooperazione strategica con le Nazioni Unite attraverso il quadro di cooperazione Filippine-ONU recentemente firmato, che identifica le aree di cooperazione per il periodo dal 2024 al 2028. Questo quadro fornisce una direzione strategica per le attività congiunte tra PH e ONU, comprese quelle situate all'interno del mandato dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro il terrorismo (UNOCT). Il quadro è stato firmato dal sottosegretario generale Vladimir Voronkov, a nome dell'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite e testimoniato dal rappresentante permanente delle Filippine presso le Nazioni Unite a New York, l'ambasciatore Antonio M. Lagdamyo.

L’incontro ad alto livello ad Abuja è servito da piattaforma per le Filippine per continuare a lavorare con i partner in Africa e nel mondo, nonché con le Nazioni Unite, per rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

Distribuito dal Gruppo APO per conto del Dipartimento degli Affari Esteri, Repubblica delle Filippine.