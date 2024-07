L'Africa deve creare un ambiente che premi il talento – Yemi Osinbajo

Scritto da Eric Abah Marfo

Ad Accra il 21 luglio, Yemi Osinbajo, ex vicepresidente della Nigeria, ha affermato che l’Africa deve creare un ambiente che premi il talento della sua gente per impedire il movimento della manodopera africana verso altri continenti.

“Il lavoro troverà sempre un posto dove sarà meglio ricompensato. Ovunque nel mondo, dove sarà meglio ricompensato, troverà il suo posto. Ecco perché ci sono così tanti movimenti in diverse parti del mondo che farebbero bene a farlo creare ambiente L'occasione per premiare il talento.

“Integrando il commercio e le transazioni digitali e lavorando insieme per costruire un’economia resiliente, ricca e prospera, le persone rimarranno e arriveranno in Africa persone da ogni parte del mondo”, ha affermato.

Ha offerto il suo consiglio sabato all'evento BOMA of Africa di quest'anno ad Accra.

Sig. Yemi Osinbajo, ex vicepresidente della Nigeria

L'evento è un'iniziativa congiunta tra AUDA-NEPAD e AfroChampions, che evidenzia i progressi dell'Africa verso l'ambiziosa Agenda 2063.

La conferenza offre un'opportunità unica per entrare in contatto con i leader che plasmano il futuro dell'Africa e riferire sugli sviluppi rivoluzionari nel viaggio del continente verso l'unità e il progresso.

La conferenza di quest'anno porta lo slogan: “Dall'Africa che vogliamo all'Africa che stiamo costruendo”.

L’ex vicepresidente ha esortato i paesi africani a cooperare e lavorare insieme per il commercio intra-africano costruendo infrastrutture africane che li colleghino digitalmente e fisicamente.

Parlando di alcuni dei successi dell'Africa, ha affermato che, a livello del commercio intra-africano, fino al 41% delle esportazioni africane di macchinari vengono scambiate all'interno del continente.

Osinbajo ha anche aggiunto che il 35% dei prodotti biofarmaceutici e il 30% dei prodotti chimici industriali sono già commercializzati come misura del commercio intra-africano.

Secondo lui, solo l’Africa possiede le riserve di biodiversità e la portata del capitale naturale necessarie per invertire secoli di erosione ambientale e l’industrializzazione galoppante del passato, carica di carbonio.

“…Durante la pandemia, l’Africa, attraverso la collaborazione con Panavirus e i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, e con la mediazione di AfroChampions, ha costruito e distribuito il primo passaporto vaccinale al mondo.

Ha aggiunto: “La piattaforma Panavirus ha collegato digitalmente laboratori e strutture mediche, oltre ai centri di genomica delle malattie in 20 paesi dell'Africa”.

Secondo Osinbajo, secondo gli esperti, fino a un quarto della forza lavoro mondiale sarà di origine africana e, tra i giovani, il loro numero potrebbe raggiungere il 42% in Africa entro il 2050.

“L’energico bacino di giovani talenti alimentato dal rapido progresso dell’intelligenza artificiale e il vantaggio della geoingegneria di un mondo che ha disperatamente bisogno di un nuovo modello di crescita economica è un vantaggio che il resto del mondo sta ignorando a suo grande rischio e pericolo”.

La dottoressa Nkosazana Dlamini-Zuma, ex presidente della Commissione dell’Unione africana, ha affermato che gli africani non dovrebbero definire se stessi in base al colonialismo e alla schiavitù, ma dovrebbero ricordare la loro identità unica.

“Prima di essere colonizzati, eravamo un continente molto dinamico e un popolo dinamico. Anche gli stessi europei, alcuni di loro, riconoscevano che l’Africa è un continente dinamico”.

Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, ex presidente della Commissione dell'Unione Africana

Ha espresso preoccupazione per il fatto che l’Africa, con la sua numerosa popolazione giovanile, stia diventando un fornitore di manodopera ad altre parti del mondo.

“Se vanno da qualche altra parte, dovrebbe essere per scelta, non per disperazione, come accade oggi. Ma ricevo sempre lamentele su quanto sia difficile la vita nei paesi africani”.

“Le nostre menti e il nostro percorso verso il 2063 non possono essere determinati solo dagli investitori, altrimenti saremo colonizzatori. Deve essere determinato da ciò che possiamo fare e da ciò che vogliamo fare”.

La Dott.ssa Dlamini-Zuma ha affermato che il continente deve anche trarre vantaggio dalle sue risorse naturali e sfruttarle a beneficio della sua popolazione.

“In Europa, non so quanti giorni di sole ci siano, ma qui ne abbiamo almeno 300. Dobbiamo approfittarne. Abbiamo i nostri fiumi e dobbiamo usarli abbiamo una diversità di acqua e petrolio, di cui dobbiamo trarre vantaggio.

“Dobbiamo costruire i nostri treni. Dobbiamo costruire le nostre auto. Dobbiamo costruire le nostre strade. Alla fine, dovremmo essere in grado di costruire i nostri laghi. Oggi potrebbe non essere possibile .” “Pezzo per pezzo, ma dobbiamo arrivarci.”

Governo della Repubblica Democratica del Congo

