Kamala Harris prende di mira la sua rivale repubblicana mentre rivela il focus della sua campagna: “So che tipo è Donald Trump”

Kamala Harris sembrava dare un'anteprima della sua prossima campagna presidenziale in un discorso allo staff della campagna facendo riferimento alla sua esperienza come avvocato in aula, dicendo ai sostenitori “So che tipo è Donald Trump”.

La vicepresidente ha affermato che le sue giornate trascorse a trattare con “predatori, truffatori e imbroglioni” l'hanno preparata alla lotta contro l'ex presidente e alla corsa per vincere la Casa Bianca a novembre.

Parlando lunedì al quartier generale della campagna, il giorno dopo che Joe Biden l'ha appoggiata come nuova candidata democratica, Clinton ha riconosciuto i suoi sentimenti contrastanti e il suo amore per il presidente, in seguito alla sua storica decisione di porre fine alla sua campagna di rielezione.

“Nei prossimi giorni e settimane, farò tutto ciò che è in mio potere con voi per unire il nostro Partito Democratico, unire la nostra nazione e vincere queste elezioni”, ha detto tra gli applausi dei suoi sostenitori.

“Come molti di voi sanno, prima di essere eletto vicepresidente e prima di essere eletto al Senato degli Stati Uniti, ero il procuratore generale eletto della California e prima ancora ero procuratore di tribunale di tutti i tipi.

La vicepresidente Kamala Harris e suo marito Doug a un evento elettorale nel Delaware ( PISCINA/AFP tramite Getty Images )

“Predatori che hanno abusato delle donne, truffatori che hanno derubato i consumatori e truffatori che hanno infranto le regole per il proprio guadagno personale. Quindi ascoltami quando dico, conosco il tipo di Donald Trump.”

Le sue parole suggeriscono che una linea che la sua campagna perseguirà nel periodo precedente alle elezioni del 5 novembre potrebbe giocare sulle molteplici cause legali e penali di Trump, molte delle quali sono ancora in corso.

L'ex presidente è stato dichiarato colpevole di 34 reati per aver nascosto il denaro dei contribuenti a maggio, guadagnandosi il titolo di criminale ufficialmente condannato. Diversi casi contro di lui sono ancora pendenti.

Biden ha sottolineato questa distinzione in precedenza, dopo aver presentato Harris come “Vice Presidente Trump” durante una conferenza stampa all’inizio di questo mese. Poco dopo l’errore, il presidente ha postato su X.

“A proposito: sì, conosco la differenza [between Harris and Trump]”Uno è un pubblico ministero, l'altro è un criminale”, ha scritto.

Altrove nelle sue osservazioni di lunedì, Harris ha riconosciuto che nel tempo rimanente fino al giorno delle elezioni – circa 106 giorni – c’era “un lavoro difficile da fare”. “Siete tutti qui perché amiamo il nostro Paese… e crediamo nei nostri principi fondamentali”, ha detto.

“Crediamo nella libertà, nelle opportunità e nella giustizia, non per alcune persone, ma per tutti. Abbiamo 106 giorni fino al giorno delle elezioni e durante questo periodo abbiamo un duro lavoro da svolgere.

“E nei prossimi 106 giorni porteremo la nostra causa davanti al popolo americano e vinceremo”.