I media stranieri hanno riferito di un inaspettato aumento di interesse da parte dei paesi che desiderano aderire ai BRICS, con 40 paesi che hanno espresso il desiderio di diventarne membri nel 2024.

BRICS News ha indicato, in un rapporto pubblicato questa mattina presto, domenica 21 giugno, che il numero di paesi che hanno espresso interesse ad aderire all’alleanza BRICS sta aumentando rapidamente prima del vertice del 2024.

I BRICS sono un gruppo internazionale guidato da potenze economiche emergenti, tra cui Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Il gruppo tiene riunioni annuali dal 2009 e, secondo Reuters, gli stati membri del BRICS, che controllano il 28% del potere economico globale, mirano a limitare il dominio occidentale guidato dagli Stati Uniti.

La popolarità del gruppo tra i paesi in via di sviluppo è stata evidenziata durante il vertice annuale BRICS dello scorso anno, dove almeno 40 paesi, tra cui Argentina, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cuba, Congo, Comore, Gabon e Kazakistan, hanno presentato richieste formali per aderire. .

Sulla scia di questo crescente interesse, e in vista del vertice dei leader BRICS previsto per ottobre 2024 in Russia, almeno altri 40 paesi provenienti da Asia, Africa, Sud America ed Europa orientale stanno cercando con impazienza l’adesione.

I resoconti di BRICS News affermano che questi paesi mirano a rafforzare le loro valute e le economie locali e a ridurre la dipendenza dal dollaro USA.

Resta incerto se il gruppo accetterà nuovi membri, ma i leader dei BRICS hanno affermato l’anno scorso che l’espansione del gruppo era all’ordine del giorno per il prossimo vertice.

Mentre i BRICS valutano di espandere la propria adesione, l’aumento di interesse da parte di molti paesi sottolinea la crescente influenza e attrattiva dell’alleanza. Il prossimo vertice dell’ottobre 2024 sarà cruciale per determinare come il gruppo affronterà queste richieste e rimodellerà il panorama economico globale.