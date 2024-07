Il rappresentante residente della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) in Burkina Faso scambia opinioni con il nuovo ambasciatore tedesco in Burkina Faso

Scarica il logo

Giovedì 11 luglio 2024, il rappresentante residente ad interim della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale in Burkina Faso, Sua Eccellenza Francis Chuks Ngwane, ha ricevuto a Ouagadougou Sua Eccellenza Dietrich Becker, il nuovo Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania .

Questioni relative alla cooperazione tra l'ECOWAS e la Repubblica federale di Germania, in particolare attraverso l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale, la cooperazione con l'Unione europea, la decisione di ritirare i paesi del Sahel dall'ECOWAS e la migrazione irregolare di giovani dalla regione verso l'Europa All'ordine del giorno figura, tra l'altro, la moneta unica della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale.

Per quanto riguarda la questione del ritiro dei paesi della regione dell'Africa orientale dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, il Rappresentante residente ha ribadito gli sforzi della comunità per ottenere una soluzione positiva alla situazione, in particolare la recente nomina da parte dei capi di Stato della regione di tre mediatori al massimo livello, per avviare un dialogo con i paesi della regione dell'Africa orientale.

L'ambasciatore tedesco ha dichiarato di aver percepito un tono di realismo nella dichiarazione rilasciata dal primo vertice dei capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti e ha espresso la speranza che ciò possa servire come un buon punto di partenza per la cooperazione tra la Comunità degli Stati Indipendenti Stati e la comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale. Ha inoltre sottolineato la disponibilità del suo Paese a continuare a sostenere la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale nei suoi sforzi per raggiungere l'integrazione regionale.

Le due parti hanno espresso la loro felicità per gli scambi fruttuosi che hanno permesso loro di valutare le questioni attuali e rafforzare così le relazioni di cooperazione.

