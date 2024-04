Una McLaren F1 esemplare unica con meno di 250 miglia potrebbe essere venduta per 20 milioni di dollari

Andre Link Fotografia/RM Sotheby's

Non puoi acquistare una McLaren F1 nuova di zecca dalla fine degli anni '90, ma la prossima asta offre la cosa migliore.

Il mese prossimo Sotheby's venderà Sealed L'unico esempio di supercar britannica completata a Creighton Brown. Già solo questo renderebbe l'asta degna di nota, ma si ritiene che questa offerta di Formula 1 sia anche uno degli esempi di chilometraggio più basso, se non il più basso, ancora esistenti.

Chiedi a qualsiasi appassionato di auto informazioni su un'auto di Formula 1 e probabilmente avrai gli occhi annebbiati e inizierai a correre in modo incontrollabile. Questo perché l'auto, che ha debuttato nel 1992, è stata per qualche tempo l'ideale platonico di una supercar. È il frutto dell'ingegno del leggendario progettista di auto da corsa Gordon Murray, che si avvicinò all'ex proprietario della McLaren Ron Dennis alla fine degli anni '80 con l'idea di costruire un'auto da strada che offrisse il miglior aspetto, prestazioni e, soprattutto, guida. competenza. Innumerevoli case automobilistiche hanno deciso di costruire un'auto del genere, ma la F1 è una delle poche a realizzare davvero tutto. Era anche raro, con solo 106 esemplari usciti dalla linea tra il 1992 e il 1998, di cui solo 64 sarebbero finiti per essere omologati per la circolazione su strada.

McLaren F1 del 1995 a Creighton Brown Andre Link Fotografia/RM Sotheby's

Murray potrebbe aver inventato l'auto di Formula 1, ma Peter Stevens ha immaginato il suo aspetto distintivo. Questo design, caratterizzato da linee sportive, cabina di pilotaggio a bolla e porte a farfalla, sembra ancora fresco più di tre decenni dopo, e le sue tracce possono ancora essere viste in tutta la gamma McLaren. Questo particolare esemplare, originariamente consegnato nuovo in Giappone ma da allora importato negli Stati Uniti, è anche l'unica vettura di Formula 1 ad aver lasciato la fabbrica di Creighton-Brown. Il marrone non è il colore più attraente, ma in questo caso il colore metallizzato funziona davvero, evidenziando il marchio unico dell'auto. Nel frattempo, l'interno è rivestito in marrone chiaro e marrone brasiliano, una combinazione di colori che si abbina perfettamente all'esterno.

Una vettura di Formula 1 può essere una delle auto più belle degli ultimi 40 anni, ma è anche una vera meraviglia meccanica. L'auto di Murray è stata la prima vettura stradale a presentare una carrozzeria monoscocca in fibra di carbonio ed era alimentata dal motore V12 aspirato da 6,1 litri della BMW, che produceva 618 cavalli e 479 piedi-libbra di coppia. Tutto quel grugnito veniva inviato alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei velocità e, grazie a questo e alla sua struttura leggera, poteva raggiungere una velocità massima di oltre 240 miglia orarie, rendendola l'auto di serie più veloce al mondo per diversi anni. .

All'interno della F1 Andre Link Fotografia/RM Sotheby's

Come mostrano i paragrafi precedenti, la vettura di F1 è una vettura davvero speciale. Questo, oltre ad essere l'unico che indossa Creighton Brown, è anche il più vicino che puoi acquistare a un esemplare nuovo di zecca. L'auto di Formula 1 ha poco più di 240 miglia sul contachilometri quasi 30 anni dopo aver lasciato la fabbrica. Il veicolo, che è stato approvato a livello federale per l'uso negli Stati Uniti, viene fornito anche con tutti i suoi accessori originali. Ciò include un set di valigie personalizzato che si abbina agli interni, una cassetta degli attrezzi FACOM, un rotolo di attrezzi e Cronometro Tag Heuer 6000 Prodotto esclusivamente per i proprietari di auto di Formula 1.

“L'apprezzamento e il valore della McLaren F1 sono paragonabili a quelli di altre auto iconiche come la Ferrari 250 GTO, e possono anche essere paragonati a opere d'arte senza tempo ospitate nei musei più famosi del mondo”, Shelby Myers, responsabile delle vendite private presso RM Lo ha affermato Sotheby's in un comunicato. dichiarazione. “Non è solo un veicolo; “È un capolavoro.”

Andre Link Fotografia/RM Sotheby's

Sotheby's Sealed venderà la Creighton Brown F1 in un'asta online che si svolgerà da mercoledì 15 maggio a venerdì 17 maggio. La casa automobilistica prevede che l'auto sarà venduta per più di 20 milioni di dollari, il che è in linea con i 20,47 milioni di dollari per cui è stata venduta l'ultima volta nel 2021. All'epoca si prevedeva che sarebbe stata venduta per 15 milioni di dollari, quindi non sarebbe Sarebbe uno shock enorme se superasse ancora una volta la sua stima.

Andre Link Fotografia/RM Sotheby's