La Maserati GT2 Racer riprende da dove si era interrotta la fantastica MC12

Maserati è un marchio orgoglioso che vuole affondare i denti nella competizione GT. È passato molto tempo tra un drink e l’altro, ma la casa automobilistica del Trident è seriamente intenzionata a tornare in pista. La nuova Maserati GT2 è l’auto che ti porta lì.

Maserati ha rivelato la sua vettura alla 24 Ore di Spa, che ha fatto da sfondo perfetto per annunciare il suo ritorno nel mondo delle corse GT. La nuova GT2 è un’auto da corsa purosangue, basata sulla Maserati MC20 ed è omologata per competere nella classe GT2. Maserati sta posizionando l’auto come successore spirituale della Maserati MC12, l’auto da corsa su base Ferrari Enzo che ha gareggiato nei Campionati FIA GT dal 2004 al 2010.

La GT2 è il lavoro dell’Innovation Lab interno di Maserati, dove gli ingegneri fanno pieno uso del simulatore dinamico dell’azienda per sviluppare la vettura. Il Centro Stile Maserati ha modellato e progettato l’auto, mentre la società di ingegneria per gli sport motoristici YCOM ha anche supportato il progetto in una partnership tecnica.

Fondamentalmente, la GT2 sembra la MC20 trasformata in un'auto da corsa hardcore. È pieno di condotti e prese d'aria in tutto il corpo e il cofano, e fa oscillare una profonda diga d'aria nella parte anteriore con un grande splitter per generare carico aerodinamico in avanti. Nella parte posteriore, ha enormi prese d'aria su entrambi i lati e sul tetto che urlano "Una terrificante macchina da corsa europea. Come si addice a un pilota GT in forma, c'è anche un enorme spoiler montato a collo di cigno per farla atterrare a terra in velocità.

La GT2 fa oscillare le porte a farfalla che dovrebbero rendere più facili i cambi di guida, o almeno più drammatici. Maserati

All’interno, è tutta una questione di affari, con il conducente posizionato al centro dell’abitacolo. C’è un pad del cambio adatto alla gara, insieme a un giogo dello sterzo completamente coperto con pulsanti e manopole. Avrai bisogno che il tuo ingegnere di pista ti guidi attraverso la pianificazione prima di scendere in pista. Potresti anche farti dare qualche consiglio sulle impostazioni corrette. Non vuoi armeggiare con la mappa del motore sul bagnato e finire per fare il culo davanti a un campo composto dai figli del magnate del petrolio e Lord Featherfoff di Westchester.

Dal punto di vista del motore, la GT2 monta una versione modificata del motore Nettuno dell’MC20. Non è un motore a dodici cilindri come l’MC12 prima di esso, ma dovrebbe fornire molto grugnito e una nota acuta di scarico. Il motore V6 biturbo da 3,0 litri eroga 621 cavalli, la stessa potenza del V12 da 6,0 litri della vettura stradale MC12. La GT2 raggiunge una coppia molto maggiore, tuttavia, con 538 lb-ft rispetto al predecessore di 481 lb-ft dell’Enzo.

Se stai cercando una nuova auto da corsa di classe GT2 e vuoi qualcosa di un po' diverso, la Maserati GT2 potrebbe essere la cosa giusta per te. Equipaggiato per la competizione, con tutto l'equipaggiamento di sicurezza pronto per partire, è stato costruito per le corse fin dall'inizio. Se riesci a risparmiare così tanti soldi per creare la tua squadra corse, armati di un tridente e porta ancora una volta gloria alla Maserati.