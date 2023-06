La versione Switch di Minecraft guadagna più entrate rispetto a Xbox e PlayStation

Minecraft è ancora molto popolare ed è stata un’enorme forma di guadagno per Microsoft sin dall’acquisizione di Mojang.

Mentre PC e dispositivi mobili sembrano ancora essere il modo più popolare per giocare, durante l’ultima parte dell’udienza di oggi “Microsoft v FTC”, è stato rivelato che la piattaforma Nintendo è in realtà il più grande motore di entrate di Microsoft tra i Big Three.

In ordine, Nintendo Switch è “due volte più grande di PlayStation (o quattro volte più grande di Xbox)”. I numeri di cellulare e pc non vengono resi noti, ma è chiaro che sono “molto grandi”. Nel complesso, Minecraft sembra essere “uno degli IP, se non il più redditizio di Microsoft”, ed è un motore di entrate “importante” per il gigante della tecnologia.

Dato che Nintendo Switch ha ora spostato oltre 125 milioni di unità a partire da marzo 2023, non è necessariamente sorprendente sapere che Minecraft potrebbe essere avanti su questa piattaforma. Ovviamente Switch ha anche il vantaggio di essere una piattaforma ibrida, quindi i giocatori possono usare Minecraft in movimento. Minecraft è stato anche rilasciato in precedenza su Nintendo 3DS e Wii U.

Sfortunatamente, non è sempre stata una navigazione così tranquilla per i giocatori di Minecraft su Switch, con questa particolare versione che a volte non è all’altezza dell’esperienza su altre console. Per fortuna, sta ancora ricevendo le ultime patch, l’ultima delle quali è l’aggiornamento di Trails & Tails all’inizio di questo mese.