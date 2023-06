Google implementa le impostazioni di restrizione del marchio per tutti gli inserzionisti

Nicola Agios è Paid Media Editor presso Search Engine Land, che entrerà a far parte nel 2023. Si occupa di ricerca a pagamento, social a pagamento, vendita al dettaglio e altro ancora. In precedenza, è stata direttrice SEO presso Jungle Creations (2020-2023), dove ha supervisionato la strategia editoriale dell’azienda per più siti web. Ha oltre 15 anni di esperienza nel giornalismo e in precedenza ha lavorato per OK! Magazine (2010-2014), Mail Online (2014-2015), Mirror (2015-2017), Digital Spy (2017-2018), The Sun (2018-2020). In precedenza ha anche collaborato con l’agenzia SEO Blue Array come coautrice del bestseller di Amazon Mastering In-House SEO.