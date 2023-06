Apple rilascia Safari Technology Preview 173 con le funzionalità di Safari 17

La mela oggi rilasciato un nuovo aggiornamento Per Safari Technology Preview, il browser sperimentale introdotto per la prima volta da Apple nel marzo 2016. Apple ha progettato Safari Technology Preview per testare funzionalità che potrebbero essere introdotte nelle versioni future di Safari.



‌Safari Technology Preview‌ 173 aggiunge funzionalità incluse in Safari 17, fornito con macOS Sonoma. Ci sono flag di funzionalità che sostituiscono la sezione Funzioni sperimentali del menu Sviluppo e il menu Sviluppo stesso è stato rinnovato. La modalità di progettazione reattiva è stata aggiornata per concentrarsi sulla progettazione di pagine reattive di qualsiasi altezza o larghezza.

Le funzionalità disponibili in ‌macOS Sonoma‌ includono profili per separare i dati di navigazione come cronologia, preferiti e app Web e una modalità di navigazione privata avanzata. Le funzionalità per tutti i sistemi operativi includono il supporto del testo live per il riconoscimento del testo verticale in foto e video, il supporto per HEIC e JPEG XL, un nuovo formato di immagine con un algoritmo di compressione migliorato per una migliore qualità dell’immagine con file di dimensioni inferiori rispetto a JPEG.

Il browser include anche aggiornamenti a Web Inspector, CSS, Media Queries, View and Edit, JavaScript, Popover, Images and Media, Web API e SVG.

L’attuale versione di ‌Safari Technology Preview‌ è compatibile con i dispositivi che eseguono macOS Monterey 12.3 o successivo, macOS Ventura e ‌macOS Sonoma‌, l’ultima versione di macOS che Apple sta ora testando in beta.

L’aggiornamento Safari Technology Preview‌ è disponibile tramite il meccanismo di aggiornamento software in Preferenze di sistema o Impostazioni di sistema per chiunque lo abbia Scaricamento del browser. Sono disponibili le note di rilascio complete per l’aggiornamento Sul sito Web Safari Technology Preview.

Attraverso la ‌Safari Technology Preview‌, Apple mira a raccogliere feedback da sviluppatori e utenti sul processo di sviluppo del browser. Safari Technology Preview‌ può essere eseguito insieme al browser Safari esistente e, sebbene sia progettato per gli sviluppatori, non richiede il download di un account sviluppatore.