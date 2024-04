Due nuove app possono ora essere scaricate dal Play Store e installate contemporaneamente sul tuo telefono Android

per ogni 9to5Google Sembra che sia stata fatta una buona ottimizzazione per Android. La piattaforma ora installerà due app sui tuoi telefoni Android contemporaneamente invece di attendere che una finisca prima di avviare la seconda. Per vederlo in azione è necessario installare due app abbastanza ingombranti; 9to5Google consiglia di scegliere due di queste tre app pesanti: Documenti Google, Fogli Google e Presentazioni Google. Vedrai che la coppia che sceglierai verrà scaricata e installata allo stesso tempo invece di aspettare che finisca una prima di avviare la seconda.

Potrai monitorare le app mentre vengono scaricate e installate sul tuo telefono tramite il Play Store o la schermata iniziale. Le nuove installazioni simultanee di app sono disponibili solo quando desideri aggiungere nuove app al telefono e funzionano solo su due app alla volta. Quindi, non scegliere alcune app da installare e aspettarti che vengano aggiunte tutte al tuo telefono contemporaneamente. Tutte le app che ne hanno più di due installate contemporaneamente verranno visualizzate come “in sospeso” sul telefono.

Play Store può scaricare e installare due app contemporaneamente

Forse perché questo non è qualcosa che emerge spesso nelle conversazioni, potresti non sapere che gli utenti iPhone possono scaricare e installare tre app contemporaneamente dall'App Store. Ma torniamo ad Android, ok? Come abbiamo notato, gli aggiornamenti sincroni di Android riguardano solo le nuove installazioni e non funzioneranno sugli aggiornamenti delle app, anche se sarebbero più utili se possibile. Questo perché la maggior parte degli utenti di smartphone finisce per installare più aggiornamenti delle app rispetto alle nuove app.

Essere in grado di scaricare e installare due app contemporaneamente tornerà utile quando si configura una nuova app telefono Android. Invece di dover riempire il telefono di app una per una, puoi risparmiare tempo utilizzando il metodo dell'Arca di Noè scaricando e installando le app due alla volta.

La nuova funzionalità è stata individuata su telefoni e tablet Pixel con Android 14 e versione 40.6.31 dal Play Store.