Bethesda conferma che chi possiede Fallout 4 tramite la collezione PS Plus non riceverà l'aggiornamento next-gen gratuito

Bethesda ha rilasciato un chiarimento in mezzo alla confusione che circonda il tanto atteso aggiornamento gratuito di nuova generazione di Fallout 4, confermando chi è e chi non ha diritto all'aggiornamento.

Dopo l'aggiornamento lanciato la scorsa settimana, i possessori di PlayStation 5 si sono chiesti quale versione in abbonamento del gioco avrebbe potuto beneficiare della patch originale di nuova generazione gratuitamente quando non era disponibile per nessuno, almeno inizialmente. Si scopre che l'aggiornamento gratuito è destinato solo agli abbonati che hanno il gioco tramite il catalogo PlayStation Plus Extra. Ciò significa che tutti dovranno pagare per la versione originale di Fallout 4 per PS5, compresi coloro che possedevano Fallout 4 tramite la ormai defunta collezione PS Plus. Nel frattempo, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass riceveranno Fallout 4.

La PS Plus Collection era una promozione che offriva ai possessori di PS5 abbonati a PS Plus una serie di giochi PS4 da giocare sulla loro nuova console, tra cui Bloodborne, Persona 5 e il già citato Fallout 4. È stato rimosso da PS Plus a maggio dello scorso anno.

Schermate dei resti dell'aggiornamento tascabile di nuova generazione di Fallout 4

“Abbiamo notato un po' di confusione riguardo all'aggiornamento gratuito di nuova generazione di Fallout 4 per i membri di PlayStation Plus Extra,” Lo ha detto Bethesda in un comunicato. “L'aggiornamento Fallout 4 Next Gen sarà disponibile per i membri di PlayStation Plus Extra attraverso il catalogo dei giochi PlayStation. Apprezziamo la vostra pazienza mentre i team lavorano su questo.

Come previsto, le persone che possedevano Fallout 4 tramite la collezione PS Plus e si aspettavano di ricevere gratuitamente l'aggiornamento di nuova generazione hanno espresso il loro disappunto, sottolineando che Bethesda aveva affermato che l'aggiornamento di nuova generazione sarebbe stato gratuito per tutti i possessori di Fallout 4.

Bethesda ha anche dovuto affrontare domande difficili sui rimborsi per Fallout 4 dopo che alcuni che possedevano il gioco tramite PlayStation Plus Extra ma hanno acquistato la versione PS5 durante il periodo in cui un errore ha reso non disponibile l'aggiornamento gratuito di nuova generazione. IGN ha chiesto a Bethesda un commento.

L'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4 ha avuto problemi di avvio e anche l'aggiornamento lanciato insieme ad esso per la versione PC del gioco presentava problemi tecnici. I giocatori Xbox hanno scoperto che la loro copia non aveva la modalità di qualità promessa. Bethesda ha twittato Diciamo l'aggiornamento di nuova generazione su Xbox Series

L'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4 è stato lanciato nel mezzo dell'enorme successo di Fallout TV di Prime Video, ma la sua data di uscita è stata ritardata dal mod di Fallout London, che si basa su mod di terze parti che ora non funzionano più in seguito alla patch per PC.

Wesley è il redattore di notizie del Regno Unito per IGN. Puoi trovarlo su Twitter all'indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a [email protected] o in via confidenziale a [email protected].