Giornata libera sicura con Samsung Galaxy A53 5G – Sala stampa Samsung Italia

Ecco come mantenere la tua esperienza mobile al sicuro con il Galaxy A53 5G.

Collegati in modo sicuro ovunque tu sia

Quando ti trovi in ​​un luogo pubblico, come un bar, potresti voler connetterti al Wi-Fi gratuito. Ma prima di connetterti, devi stare attento e assicurarti che sia sicuro. Wi-Fi sicuro1 La modalità sul Samsung Galaxy A53 5G aiuta a mantenere la connessione sicura. Quando è attivato, crittografa i file La tua rete Wi-Fi Traffico Internet e ti aiutano a prevenirtidispositivo piuttosto che essere rintracciati. Puoi anche monitorare il tuo utilizzo sicuro del Wi-Fi in qualsiasi momento controllando la tua sicurezza unattività.

Come

Condividi ciò che ti piace particolarmente

Potresti voler inviare qualcosa di speciale al tuo amico, ma non vuoi rischiare di vedere qualcun altro. posta privata2 Aiuta a prevenire questo. Crittografa i tuoi file, come foto, video e documenti, e ti consente di scegliere esattamente chi può vederli e per quanto tempo. Con la tecnologia di crittografia basata su blockchain, non devi preoccuparti che i tuoi file finiscano nelle mani sbagliate.

Come

Samsung Galaxy: il tuo spazio sicuro

Per un accesso più facile, potresti voler scattare una foto della tua carta di credito o ID e Conservalo in modo sicuro sul tuo telefono. Puoi proteggere le tue informazioni personali con la cartella protetta dell’A53 5G. Grazie a Samsung Knox, le tue informazioni private rimangono al sicuro sul tuo dispositivo. Secure Folder consente agli utenti di impostare facilmente il proprio tipo di bloccocon opzioni tra cui PIN, sequenza, password e impronta digitale.

Come

Lontano dalla vista, non dalle tue mani

Non c’è sensazione peggiore che tornare a casa dopo una giornata divertente e rendersi conto di aver lasciato lo smartphone da qualche parte. Con Trova il mio cellulare,3 Puoi trovare facilmente il tuo telefono andando su Trova il mio sito web mobile sul tuo computer. Ti aiuta a trovare la posizione corrente del tuo telefono, anche quando è offline. Se hai lasciato il telefono da qualche parte lontano da casa, non devi preoccuparti. Trova il mio cellulare ti consente di bloccare il telefono in modo che nessuno possa usarlo finché non lo sollevi.

Come

1 Wi-Fi sicuro Disponibile gratuitamente fino a 250 MB per tutti gli utenti Galaxy che possono accedere al servizio e fino a 1024 MB al mese per gli utenti con sistema operativo Android 12 S. Gli utenti possono quindi scegliere di aggiornare il proprio piano in qualsiasi momento per usufruire di una sicurezza aggiuntiva e migliorata. La disponibilità di una rete Wi-Fi sicura può variare in base al Paese o all’operatore e la sua connettività è soggetta agli ambienti di rete applicabili. Alcune app o siti Web potrebbero non funzionare con una connessione Wi-Fi sicura.

2 La condivisione privata richiede che sia il mittente che il destinatario dispongano dell’app Private Share, dispositivi mobili Galaxy come telefoni e tablet con Android 9 Pie o versioni successive e PC con Trusted Platform Module (TPM) e Windows 10 e versioni successive. La condivisione privata può essere utilizzata per inviare i seguenti file ad altri utenti Galaxy: immagine (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .heif, .dng), video (.webm, .mp4, .3gp, .mkv, .mov), audio (.mp3, .wav, .ogg, .m4a) e testo (.txt, .pdf). Il numero di file, la loro capacità e data di scadenza, nonché il numero di file simultanei inviati tramite Private Share possono essere limitati.

3 Il dispositivo è “offline” quando è disconnesso dalla rete mobile o Wi-Fi. La posizione del dispositivo smarrito trovato utilizzando Trova il mio cellulare è la posizione approssimativa in cui è stato rilevato il segnale del dispositivo smarrito ed è soggetta all’ambiente di rete e allo stato del dispositivo mobile. Richiede l’attivazione di Trova il mio cellulare, l’attivazione dello sblocco remoto per utilizzare la funzione di controllo remoto e l’attivazione della ricerca offline per trovare supporto offline e accedere al proprio account Samsung. Per favore visita www.samsung.com per maggiori informazioni.