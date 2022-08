YouTube fornisce risposte a domande chiave con suggerimenti e trucchi di successo relativi ai cortometraggi / al mondo dell’informazione digitale

YouTube si assicura che i creatori di contenuti siano consapevoli dei diversi modi in cui possono aumentare le proprie prestazioni sull’app. E nel caso in cui non l’avessi indovinato, ecco altri suggerimenti per i pantaloncini.

YouTube Short è riuscito a trasformarsi in un formato leader, portando vendite e profitti a un livello completamente nuovo e consentendo a molti creatori di contenuti di trarne vantaggio.

Ora, l’azienda offre informazioni in termini di risposte fondamentali ad alcune delle domande più importanti associate alla funzione video breve.

Oggi, Shorts è riuscito a ottenere visualizzazioni da oltre 1,5 miliardi di utenti mensili sulla piattaforma.

È abbastanza ovvio che etichettare un carrello TikTok che assomiglia a TikTok ha sicuramente dimostrato di essere una decisione di successo per ovvi motivi. E le masse semplicemente non ne hanno mai abbastanza.

Ma cosa serve esattamente per realizzare un video di cortometraggi di successo? In che modo i tuoi contenuti possono aumentare l’attenzione del suo pubblico? Ancora più importante, quali sono i suggerimenti e i trucchi necessari per convincere gli spettatori a tornare di più?

Il Product Manager di YouTube è stato visto farsi avanti con ogni tipo di idee al riguardo.

Pierce Volucci ha risposto a un elenco di domande frequenti che secondo lui ogni YouTuber dovrebbe conoscere e che li avrebbe aiutati a creare la propria strategia personale.

Per cominciare, è stata fornita una breve panoramica di come la creazione di cortometraggi influisca sulla pubblicazione regolare di contenuti sull’app. È allora che Vollucci ha detto che ci sono molti fatti e cifre che dimostrano quanto fossero grandi i creatori quando avevano contenuti sia brevi che lunghi sui loro canali.

Questo è stato in confronto a coloro che hanno scelto di non includere del tutto i cortometraggi. Quindi, se sei preoccupato che i cortometraggi influiscano negativamente sulla tua performance, allora è tutto il contrario perché quelli che pubblichi aumentano di più.

Vedi, i cortometraggi possono essere una pubblicità per i tuoi contenuti reali perché offrono agli spettatori un’anteprima di ciò che possono aspettarsi. Quindi, più impegno hai qui, meglio è.

Vollucci ha quindi proceduto a discutere la strategia dei cortometraggi da cui secondo lei i creatori avrebbero potuto trarre ispirazione, in termini di dove iniziare.

Ogni spettatore ha le sue preferenze personali, ma di solito, più interessante è il contenuto, più lo amerà. Ha anche affermato che ogni creatore di contenuti ha abilità diverse e quindi devono sapere cosa si adatta meglio a loro.

Non esiste un’unica strategia progettata per essere utilizzata da tutti. Invece, gioca con un po’ di più e poi vedi la risposta. Ha aggiunto che sei sicuro di realizzare cosa è meglio per il tuo pubblico di destinazione con questo formato.

Un’altra domanda comune è stata collegata al fatto che concentrarsi sui cortometraggi causerà di conseguenza la sofferenza dei video più lunghi, poiché non saranno molto raccomandati o le persone potrebbero perdere interesse per loro.

Ma Volucci ha negato l’osservazione e ha detto che il pubblico per entrambi non è sempre lo stesso. In secondo luogo, dopo aver ricevuto un gran numero di reclami al riguardo, l’app ha lavorato duramente per trovare una soluzione.

Ciò comporta la separazione delle raccomandazioni di queste due entità per quanto riguarda la cronologia di visualizzazione. In questo modo nessuno soffre della popolarità dell’altro.

Infine, è stata affrontata una domanda comune riguardante l’algoritmo dello shortstop. Molti utenti erano curiosi del numero di caricamenti necessari per comprendere e classificare meglio il contenuto dei cortometraggi.

La risposta di Youtube includeva una risposta dettagliata su come dare a ogni breve video il suo tempo per brillare o avere successo. Il risultato finale dipende da chi guarda il video e decide di non saltarlo. In poche parole, più visualizzazioni, migliori saranno i risultati.

