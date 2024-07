YouTube sta aggiornando le sue opzioni di rimozione audio per risolvere il problema dei Copytrikes

YouTube ha apportato alcuni miglioramenti a Opzioni di rimozione dell'audio Per i video, per aiutare i creatori di contenuti a risolvere la violazione del copyright e a mantenere i propri video attivi nell'app.

Il nuovo sistema utilizza un'intelligenza artificiale migliorata per rimuovere l'audio, il che offrirà ai creatori più opzioni nella modifica delle clip, al fine di affrontare le rivendicazioni sul copyright senza dover disattivare completamente l'audio o rifare l'intero video.

Il che può essere di grande aiuto per coloro che cercano di affrontare tali problemi più facilmente nel loro processo.

Come spiegato prima Youtube:

“Quando un video riceve un reclamo per violazione del copyright musicale, YouTube offre diverse opzioni di modifica in YouTube Studio per facilitare la presentazione del reclamo. Una volta che la parte rivendicata di un video è stata elaborata e la rivendicazione rimossa, i creatori possono monetizzare i propri video. Alcune di queste opzioni di modifica includono Taglia, Disattiva e Sostituisci brano.

Inoltre, YouTube ha ora aggiunto l'opzione “Clear Song”, che è disponibile in versione beta da qualche tempo, ma ora sta ottenendo una versione più ampia.

YouTube afferma che la funzione aggiornata “cancella canzone” ha visto un aggiornamento dell'intelligenza artificiale, che consentirà di identificare in modo più accurato i contenuti protetti da copyright e rimuoverli dalle clip.

La funzione è disponibile nella pagina di riepilogo del copyright del video.

Come puoi vedere in questo esempio, i creatori avranno due opzioni tra cui scegliere, a seconda dei dettagli della violazione in questione.

Se la rivendicazione è idonea, dopo aver fatto clic su “Cancella brano”, verranno visualizzate due diverse opzioni. Se selezioni “Cancella brano”, YouTube tenterà di rimuovere dal video solo i contenuti audio protetti da copyright, lasciando il resto dell'audio. intatto, come il dialogo o il suono di sottofondo.”

Quindi, con questo nuovo sistema, ora solo il contenuto offensivo deve essere rimosso in modo più preciso, lasciando intatto il resto dell'audio.

In alternativa, se scegli Disattiva tutti i suoni, il sistema rimuoverà tutti i suoni compresi tra i timestamp specificati.

Dovrebbe fornire una soluzione migliore per affrontare le violazioni del copyright, consentendoti allo stesso tempo di mantenere i tuoi video attivi e all'interno dei buoni record di YouTube (ovvero puoi ancora monetizzarli, se fai parte del YPP).

YouTube afferma che questo set di funzionalità aggiornato sarà disponibile nell'app desktop YouTube Studio e nell'app mobile YouTube Studio “nelle prossime settimane”.