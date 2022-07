Il prossimo aggiornamento per Windows 11 non rimuoverà il Pannello di controllo, ma più opzioni andranno su Impostazioni

Microsoft sta lentamente rendendo obsoleto il Pannello di controllo e altre pagine vengono spostate nell’app Impostazioni di Windows. Sembra che il prossimo aggiornamento di Windows 11, l’aggiornamento cumulativo o secondario delle funzionalità probabilmente reindirizzerà più pagine dal Pannello di controllo all’app Impostazioni.

Con Windows 11, Microsoft ha riprogettato l’app Impostazioni e ha iniziato a passare alla nuova esperienza. In molti modi, l’aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 ha semplificato molte funzionalità per gli utenti, migrando ogni piccola funzionalità disponibile nel Pannello di controllo alle Impostazioni di Windows.

L’app Impostazioni ora utilizza WinUI ed è pronta per un futuro moderno che include molte modifiche al design. Secondo fonti che hanno familiarità con lo sviluppo, Microsoft prevede di spostare tutto dal Pannello di controllo all’app Impostazioni in futuro come parte degli sforzi di migrazione a lungo termine dell’azienda.

Nell’ultimo aggiornamento, ora è possibile rimuovere più app installate sul dispositivo. Attualmente, alcune applicazioni possono essere rimosse solo tramite il Pannello di controllo perché l’applicazione Impostazioni non è in grado di riconoscere alcune applicazioni Windows, incluso il programma desktop Win32.

Puoi finalmente rimuovere tutte le applicazioni Win32 usando l’app Impostazioni. Come accennato, questa opzione era precedentemente disponibile solo nel Pannello di controllo. Puoi anche rimuovere le app che hanno dipendenze reciproche. Ad esempio, eseguire applicazioni Steam e applicazioni di gioco su Steam o riparare e modificare applicazioni Win32.

Ovviamente questa non è la fine del pannello di controllo perché la migrazione è ancora in corso. Ci sono molte home page nel Pannello di controllo, ma il gigante di Redmond si sta lentamente avvicinando alla fase in cui il Pannello di controllo non è richiesto per la maggior parte della barra delle applicazioni.

Tuttavia, l’intera transizione è avvenuta lentamente e il Pannello di controllo e le Impostazioni continuano a convivere fianco a fianco in Windows.

I rapporti lo indicano Microsoft ha già cancellato Windows 11 23H2 L’azienda prevede di concentrarsi su aggiornamenti di funzionalità più piccoli mentre lavora sulla prossima versione del sistema operativo come Windows 10.