Abbiamo un altro indizio su quale chipset potrebbe utilizzare il Samsung Galaxy S25

Mancano probabilmente più di 6 mesi al lancio del Samsung Galaxy S25, tuttavia abbiamo già sentito molte indiscrezioni su cosa aspettarci e l'ultima ad attirare la nostra attenzione riguarda il chipset che utilizzerà la serie di smartphone.

secondo Znet Corea (attraverso Corpo del robot), Samsung sta lavorando duramente per cercare di avere il suo chip Exynos 2500 pronto in tempo per essere installato su un gran numero di smartphone Galaxy S25 in alcune parti del mondo.

Il chipset aumenterà le prestazioni e l'efficienza (aiutando con la durata della batteria) rispetto al processore Exynos 2400 utilizzato nel Samsung Galaxy S24 in alcune regioni, ma Samsung sembra avere difficoltà a produrlo su una scala sufficientemente ampia al momento.

C'è ancora tempo per migliorare la situazione, ma Samsung potrebbe dover utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ancora da annunciare, in tutti i 25 telefoni Samsung Galaxy, cosa che si vociferava già a marzo.

la storia moderna

I modelli Ultra come il Galaxy S24 Ultra tendono a utilizzare chipset Qualcomm (Credito immagine: Futuro/Lance Ulanov)

Il Samsung Galaxy S24 e il Samsung Galaxy S24 Plus sono dotati del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm negli Stati Uniti, Canada e Cina, e del processore Exynos 2400 della stessa Samsung in altre parti del mondo.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24 Ultra, questo telefono utilizza il chipset Snapdragon ovunque venga venduto nel mondo. È stato tutto Snapdragon anche con i telefoni del 2023: tramite Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Sebbene i chip Snapdragon siano generalmente considerati più potenti, la differenza nelle prestazioni quotidiane non è solitamente così grande e, utilizzando anche i propri chip Exynos, Samsung può risparmiare denaro e mantenere un maggiore controllo sul design dei suoi dispositivi.

Se Samsung si attiene allo stesso programma di quest'anno, i telefoni Galaxy S25 verranno rilasciati nel gennaio 2025 e scopriremo allora se Samsung sarà in grado di includere alcuni modelli Exynos insieme ai telefoni Qualcomm. .