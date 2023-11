Kuo: Apple aggiornerà tutti i modelli di iPad il prossimo anno, inclusi iPad Pro OLED e il nuovo iPad Air da 12,9 pollici

Uno strano problema con ritardi nella produzione e nella programmazione significa che Apple non ha aggiornato alcun modello di iPad quest’anno solare, per la prima volta in assoluto.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo Dice che si aspetta L’azienda recupererà fortemente il ritardo nel 2024, aggiornando l’intera gamma con nuovi modelli di iPad Aria Inclusa un’opzione di dimensioni maggiori di 12,9 pollici, iPadPro Con display OLED, aggiornamenti a Ipad mini E una nuova generazione di più economici iPad per principianti.

Nonostante abbia fornito aggiornamenti sull’intera gamma, l’analista non è particolarmente ottimista riguardo alle vendite unitarie. Kuo attualmente prevede che le spedizioni totali di iPad saranno intorno ai 52-54 milioni di unità, un leggero aumento rispetto ai 50 milioni di unità spedite quest’anno, e ancora ben al di sotto del picco pandemico del 2022 di 63 milioni.

In ordine di calendario, Kuo prevede innanzitutto che la gamma iPad Air venga aggiornata nel primo trimestre del 2024. Ciò include un aggiornamento dell’attuale dimensione da 10,9 pollici e un nuovo modello da 12,9 pollici. La presenza di una dimensione da 12,9 pollici conferma le precedenti indiscrezioni sulla catena di fornitura. Kuo afferma che l’iPad Air utilizzerà ancora pannelli LCD, anche se verrà aggiornato con un nuovo backplane in ossido. A parte la nuova opzione di dimensione dello schermo, aspettati aggiornamenti del chip per prestazioni migliori.

Nel secondo trimestre, l’iPad Pro è sulla buona strada per lanciare una nuova generazione. I nuovi modelli di iPad Pro presenteranno uno chassis ridisegnato, l’ultimo chip M3 e un display OLED per la prima volta su un tablet Apple. L’OLED dovrebbe rappresentare un aggiornamento significativo rispetto al Mini-LED, sia in termini di qualità del display che di consumo energetico.

Nella seconda metà dell’anno (probabilmente in autunno), Apple aggiornerà la fascia bassa della sua gamma di tablet con le nuove versioni dell’iPad mini e il modello base iPad (11a generazione). L’iPad più economico attualmente in vendita, l’iPad (9a generazione), verrà finalmente interrotto entro la fine del 2024. Ciò completerà la transizione del Lighting port della gamma iPad.