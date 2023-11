Celebrando il verme, il buco nero da record, le prime immagini di Euclide

Celebrare b NASA verme…

La NASA celebra il logo del verme con il designer originale

Il 6 novembre presso la sede della NASA abbiamo ospitato una tavola rotonda sul design e il significato culturale del logo del verme della NASA con Richard Dunn, il progettista del verme. Nel 1992, il verme fu ritirato, ma fu riportato indietro per un uso limitato per completare le insegne ufficiali dell’agenzia, note come polpetta.

“Non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia gratificante riaverlo indietro. Ci sarà sempre un posto speciale nel mio cuore per la NASA.”

Scopri di più sul “verme” su Puntata del 24 luglio 2020 Da “Houston We Have a Podcast”, il podcast ufficiale del Johnson Space Center della NASA.

I telescopi della NASA scoprono un buco nero da record

Utilizzando l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e il telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno scoperto il buco nero più distante mai visto nei raggi X.

Il buco nero sta attraversando una fase iniziale di crescita mai vista prima, poiché la sua massa è simile a quella della galassia che lo ospita.

Questo risultato potrebbe spiegare come si sono formati alcuni dei primi buchi neri supermassicci nell’universo.

Sono state rilasciate le prime immagini scientifiche della missione Euclid

Il 7 novembre la missione Euclid ha rilasciato le sue prime immagini scientifiche, tra cui questa dell’ammasso di Perseo, un gruppo di migliaia di galassie a circa 240 milioni di anni luce dalla Terra. L’Agenzia spaziale europea (ESA) guida Euclid con il contributo della NASA.

Inizierà le regolari operazioni scientifiche per studiare la materia oscura e l’energia oscura all’inizio del 2024.

Il nuovo servizio di streaming on demand di NASA+ è qui

Il nuovo servizio di streaming on-demand della NASA, NASA+ L’app aggiornata è ora disponibile. Queste nuove piattaforme digitali offrono serie video originali, copertura del lancio in diretta, contenuti per bambini e le ultime notizie.

NASA+ è disponibile per il download tramite l’app NASA su dispositivi iOS e Android, nonché sui lettori multimediali Roku e Apple TV.

