La storia della discoteca rappresentata sullo schema elettrico di un altoparlante Klipshorn: con 600 musicisti, DJ, produttori, club ed etichette discografiche

Mezzo secolo dopo la sua nascita nella scena underground nera, latina e gay di New York – e quasi 45 anni dopo la famigerata demolizione della discoteca nel Comiskey Park di Chicago –Discoteca Finalmente gli viene riconosciuto un po’ di rispetto negli annali della storia della musica.

Anche coloro che sono ancora immuni alla febbre della discoteca sembrano disposti a riconoscerne l’importanza culturale, come evidenziato dagli eventi recenti. scambio Nel forum stampa:

È stato ovunque e può stancarsi davvero. Ma oggi posso apprezzare quanto bene queste registrazioni siano state messe insieme da un artista come me Bee Gees È stato…

Ascoltare musica techno per la prima volta nei primi anni ’90, e realizzare che si trattava semplicemente di disco in un pacchetto elettronico completamente nuovo, mi ha fatto capire quanto fosse bello…

Ricordo di aver visto (Sapore di miele) SU Speciale di mezzanotte. Era la prima volta che vedevo una band con membri donne che suonavano strumenti musicali…

Avendo precedentemente celebrato la storia dell’hip-hop, era uno studio di design con sede nel Regno Unito Dorothy Dare La discoteca meritava una classifica che rendesse omaggio ai tanti artisti che hanno reso questa forma quello che èdagli strati di base come Teddy Pendergrass, Marvin GayeE James Brown Per superstar come Donna Estate, Gloria Gaynor, Silvestro, eleganza E i Bee Gees.

IL Grafico dell’amore in discoteca Anche alcuni dei più influenti produttori, DJ ed etichette della disco sono menzionati, così come i momenti spartiacque come 1969 Rivolta di Stonewall E il 1977 Febbre del sabato sera, Ha detto Film preferito del critico cinematografico Gene Siskel.

E mentre l’esplosione della discoteca alla fine vide giovani artisti solisti Colpo a Indianapolis, FeniceE Spokane, Dorothy’s, rimane vicino all’epicentro includendo leggendari club di New York City come… Studio 54, Esposizione, Garage Paradiso, il SantoE Il piano superioreuna discoteca privata al DJ Davide MancusoAppartamento a Lower Manhattan.

In Bill Brewster La scorsa notte un DJ mi ha salvato la vita: una storia del disc jockey, tecnico del suono Mancuso, Alex Rosnersi riferiva ai clienti di Loft come “probabilmente circa il sessanta per cento neri e il settanta per cento gay:”

C’era un mix di orientamenti sessuali, c’era un mix di razze, c’era un mix di gruppi economici. Un vero e proprio mix, dove il denominatore comune era la musica.

Non si può menzionare la musica al The Loft senza menzionare l’innovativo ed efficiente sistema audio che Rosner ha creato per lo spazio di 1.850 piedi quadrati di Mancuso, utilizzando un subwoofer McIntosh, un subwoofer AR, altoparlanti down-firing Vega bass e due subwoofer. . Altoparlanti Klipshorn Cornovagliache ha ispirato il suo schema elettrico Pianificatore di layout Love Disco.

Come autore e produttore Matt Somers Raccontare fabbrica di vinili, Questi altoparlanti circondavano i ballerini con il tipo di suono ad alto volume e non distorto in cui potevano perdersi:

…I concerti di Mancuso erano unici perché quello che faceva era portarli a un livello completamente diverso e creare un’esperienza avvolgente in cui potevi davvero perderti e penso che sia questo che piace alla gente, perché puoi semplicemente lasciarti alle spalle i tuoi problemi e divertirti Esso.

Prendi Dorothy Disco Love Blueprint, con 600 musicisti, DJ, produttori, club ed etichette discografiche Qui.

