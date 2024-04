Overwatch 2 Battle Pass per la stagione 10: tutte le skin, le emote e i premi

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Overwatch 2 Stagione 10: Venture Forth introduce un nuovissimo eroe, Venture, nello sparatutto con eroi, insieme a un nuovo Battle Pass, che presenta alcune nuove aggiunte alla qualità della vita. I Battle Pass ora includono alcune monete Overwatch, la valuta a pagamento, insieme a prismi mitici, che possono essere utilizzati per sbloccare skin leggendarie vecchie e nuove. Il Battle Pass della stagione 10 ha un tema Mirror Universe, in cui i personaggi ottengono skin che li mostrano come l'opposto della loro fazione nella tradizione reale. Ciò significa le skin Junker Symmetra e Overwatch Widowmaker, che mostrano questi eroi che lavorano per i loro rivali.

Otto mazzi sono inclusi nel pass battaglia premium, con gli altri eroi che ricevono i mazzi Cassidy, Doomfist, Baptiste, Genji, Sombra e Brigitte. Ci saranno anche più skin che seguiranno lo stesso tema, con eroi come Tracer e Reinhardt che riceveranno skin in serbo per tutta la stagione. Il Premium Battle Pass costa 1.000 monete Overwatch (circa $ 10 USD), con la possibilità di ottenere 20 livelli per 2.200 monete Overwatch (circa $ 22 USD). Oltre a ciò, c'è un pacchetto definitivo che include il Premium Battle Pass, 20 livelli, 2.000 monete Overwatch e due skin leggendarie per $ 40 USD.

La skin leggendaria di questa stagione è Vengeance Mercy, che arriva insieme a un nuovo negozio leggendario. Le skin leggendarie sono ora disponibili nel negozio, con tutte le vecchie skin leggendarie disponibili. Durante la stagione sono disponibili skin leggendarie, nuove e ancora una volta trascorse più di due stagioni. Il costo base di ogni prisma leggendario è di 50 prismi leggendari, con livelli aggiuntivi che costano 10 prismi leggendari ciascuno se desideri le diverse skin. Il Premium Battle Pass include 80 spawn leggendari in 80 livelli, sufficienti per acquistare una skin leggendaria. I prismi leggendari possono anche essere acquistati con denaro reale, con 10 prismi che costano $ 10.