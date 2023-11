Le chat vocali di WhatsApp ora sono più fluide per i gruppi numerosi

WhatsApp offre un’esperienza più fluida per le chat vocali con gruppi più grandi (tramite TechCrunch). La popolare app di messaggistica Meta supporta già chiamate di gruppo con un massimo di 32 partecipanti, ma la nuova esperienza è progettata per gruppi più grandi.

Invece di far squillare i telefoni di tutti, questa nuova esperienza di chiamata di gruppo inizierà silenziosamente senza che nessuno squilli. I membri del gruppo potranno partecipare alla chiamata di gruppo toccando il fumetto nella parte superiore della chat.

Dopo essersi uniti a una chat vocale di WhatsApp con un gruppo numeroso, gli utenti vedranno i controlli delle chiamate nella parte superiore della chat. Ciò renderà più semplice attivare/disattivare l’audio o inviare un messaggio al gruppo mentre si è ancora impegnati nella chiamata.

Questa nuova esperienza di chat vocale inizierà a essere estesa a gruppi più grandi nelle prossime settimane su iOS e Android. Anche in questo caso, sarà disponibile prima per i gruppi con più di 33 membri.

WhatsApp ha annunciato numerosi altri aggiornamenti nelle ultime settimane, incluso il supporto per più account su dispositivi Android con supporto per due schede SIM o eSIM, una nuova app nativa per Mac e un’app per iPad nella versione beta.