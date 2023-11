I 5 migliori server Minecraft come Hoplite

Minecraft esiste da più di un decennio e il numero di giocatori cresce ogni giorno. Non sorprende che ci siano molti server per il gioco, data la sua vasta base di fan. Tra questi, Hoplite è uno dei server più amati. È un server Battle Royale in cui puoi competere contro altri giocatori in una divertente atmosfera PvP. Tuttavia, a causa della loro popolarità, i tempi di attesa possono essere lunghi.

Ecco un elenco dei cinque migliori server Minecraft simili a Hoplite che offrono un’esperienza di gioco straordinaria.

Nota: questo elenco è soggettivo e riflette solo le opinioni dell’autore

” class=”promoted-img” Caricamento=”pigro” larghezza=”1440″ altezza=”220″ alt=”fortnite-banner-promozionale” />

Server Minecraft simili a Hoplite

1) Moxmak

Indirizzo IP: moxmc.net

MoxMC è un server Minecraft di prim’ordine (immagine tramite Mojang)

MoxMC è un server Minecraft ricco di funzionalità speciali, tra cui gameplay di sopravvivenza, incantesimi personalizzati e forzieri.

Qui puoi aumentare la tua salute e i danni prodotti utilizzando incantesimi personalizzati. Puoi anche aggiungere diverse abilità alla tua armatura e alle tue armi utilizzando più di 30 incantesimi, rendendoli più efficaci in combattimento. Inoltre, puoi completare più di 20 missioni sul server per ottenere gadget di gioco.

MoxMC ha un potente sistema economico e ricette di creazione uniche che ti consentono di creare oggetti unici che possono essere utilizzati per distruggere i tuoi avversari all’interno del gioco. Una comunità vivace e un team di gestione impegnato si uniscono per offrire un’esperienza di gioco straordinaria come nessun’altra.

2) Rete MxRox

Indirizzo IP: play.mxroxgta.org

MxRoxNetwork presenta una modalità di gioco speciale con un tema GTA. Il server ha anche modalità di gioco come fazioni e Battle Royale, ma è meglio conosciuto per darti la possibilità di usare le armi in Minecraft.

In combinazione con un team di gestione accogliente e una comunità vivace, il server garantisce un gioco corretto per tutti gli utenti. Non importa se sei un nuovo giocatore o un veterano, qui troverai sicuramente qualcosa di divertente.

Un’altra caratteristica interessante di MxRoxNetwork è il suo sistema di classificazione, che ti consente di avanzare nella classifica raggiungendo determinati obiettivi, vincendo partite PvP e completando missioni di gioco, oltre ad altri requisiti specifici del server. Ciò ti consente di sentire come se stessi facendo progressi su altre cose e non solo sul PvPing senza senso.

3) Jaster

Indirizzo IP: mc.gamster.org

Puoi scegliere tra un’ampia gamma di modalità di gioco su Gamster, come Skyblock, Bedwars e Factions. Come altri server, questo ha un gameplay a fazioni, in cui ciascuna fazione mira a diventare la forza più forte sul server.

Gamster include una speciale modalità di gioco Skyblock con miglioramenti personalizzati per isole, dungeon e mob. Inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza di gioco con l’ampia gamma di ciondoli unici disponibili.

Ciò che rende Gamster più simile a Hoplite è la straordinaria modalità di gioco Hunger Games, in cui puoi competere contro altri giocatori in una battaglia reale.

4) Minmen Club

Indirizzo IP: minemen.club

Minemen Club è dedicato all’attività giocatore contro giocatore. Il server è ottimo per coloro che vogliono partecipare ai duelli. Presenta anche una modalità di gioco esclusiva in cui devi combattere contro altri giocatori in un formato di tipo FFA.

Per garantire che ogni giocatore competa in un ambiente giusto, Minemen Club ha una politica di fair play. Lo staff di gestione del server si assicura che nessun giocatore ottenga un vantaggio ingiusto, garantendo un’esperienza di gioco giusta e stimolante. Il server è noto per avere uno dei migliori software anti-cheat per Minecraft.

Se stai cercando un server che ti metta contro il meglio del meglio del PvP di Minecraft, Minemen Club è un’ottima scelta.

5) Ipixel

Indirizzo IP: hypixel.net

Con un’ampia gamma di modalità di gioco adatte a tutte le preferenze di gioco, Hypixel è uno dei server Minecraft più grandi e diversificati. Sul server sono disponibili modalità popolari, tra cui Bedwars, Skyblock, Skywars e molte altre.

Hypixel ha un sistema di classificazione in cui gli utenti possono progredire attraverso giochi e sfide per salire di livello. Puoi utilizzare i gadget speciali che ottieni man mano che avanzi nelle fasi per migliorare la tua esperienza di gioco.

Hypixel ha un elenco completo di cosmetici che ti consente di modificare il tuo aspetto nel gioco, oltre a una comunità accogliente. Dispone inoltre di un vivace forum in cui gli utenti possono interagire con altri membri della comunità e scambiare idee, hobby e critiche. Il server ha molti tipi di modalità di gioco simili a Hoplite, come UHC, FFA, Skywars e Bedwars.

A cura di Rachel Simelia