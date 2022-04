Debolezze Mega Manectric e migliori counter in Pokemon GO

Mega Manectric, la figura megaevoluta di Standard Manectric, è un avversario difficile da battere Pokemon GO. Tuttavia, può ancora essere sconfitto se il giocatore sa sfruttare le sue debolezze.

Essendo un singolo Pokémon di tipo elettrico, Mega Manectric ha un solo punto debole: Pokémon di tipo terra e mosse. Fortunatamente, ci sono più di pochi Pokémon di tipo Terra che possono sfruttare efficacemente questa debolezza.

con un gruppo di Pokemon di terra con statistiche elevate e CP elevati E gli altri giocatori che usano la stessa strategia, il Mega Manectric dovrebbe essere più facile da battere.

Anche se si evolve Megaevoluto, Manectric non ha ottime statistiche di salute o difesa, il che significa che deve essere uno dei boss dei raid Megaevoluti più semplici.

I migliori segnalini per sconfiggere Mega Manectric in Pokemon GO

Il Groudon è uno dei counter più efficaci di qualsiasi avversario di tipo elettrico (Image via Niantic)

Poiché Mega Manetric è un Pokemon di tipo elettrico singolo, gli allenatori di Pokemon GO vorranno mettere in campo i loro migliori tipi terrestri per affrontare DPS costantemente elevati.

Alcuni dei migliori contatori per Mega Manectric spesso provengono dall’elenco dei giochi dei Pokemon megaevoluti. Tuttavia, per ora, Mega Steelix è l’unica Mega Evolution che è almeno in parte di tipo Terra.

Dovrebbe essere sicuramente usato se è disponibile, ma se gli allenatori non hanno abbastanza potenza enorme o non hanno Steelix, possono comunque sconfiggere Mega Manectric senza di esso.

Contatori suggeriti per sconfiggere Mega Manectric nell’attuale definizione PvE

Invece di Mega Steelix, gli allenatori di Pokemon GO vorranno fare affidamento un po’ di più sui Pokemon leggendari di tipo Terra.

I migliori scatti in questa categoria sono senza dubbio Groudon e Tiriano Landauro. Se i giocatori hanno Mega Aerodactyl, possono anche usare mosse di tipo Terra, ma non riceveranno lo stesso bonus di attacco di tipo (STAB) dal loro utilizzo.

Indipendentemente da ciò, Mega Aerodactyl è un’opzione offensiva di alta qualità grazie alle sue statistiche offensive e CP migliorati. Tuttavia, gli istruttori vorranno fare attenzione durante l’uso perché è debole per i movimenti elettrici, il che lo rende un’opzione rischiosa.

Se gli allenatori di Pokemon GO non hanno leggende come Groudon o Landorus (Therian o Incarnate Forme), ci sono ancora molte opzioni di livello superiore. Gli esempi includono Garchomp, Rhyperior, Excadrill, Mamoswine, Golurk, Donphan, Golem e Flygon.

Le megaevoluzioni extraterrestri possono comunque fare un buon lavoro, ma non infliggeranno danni superefficaci e potrebbero essere servite meglio in altre partite Mega Raid Boss.

In ogni caso, le solide opzioni di Mega Evolution per gestire Mega Manectric includono Mega Gengar, Mega Charizard X/Y, Mega Houndoom, Mega Venusaur e Mega Beedrill. L’ultimo Pokémon ha accesso a Drill Run, una mossa di tipo terra.

Un gruppo di allenatori Pokemon GO competenti dovrebbe essere in grado di abbattere il Mega Manectric purché abbia una forte riserva di battaglia di specie terrestri.

I giocatori non dovranno necessariamente attenersi al meta, anche se sicuramente aiuta, specialmente contro di esso Boss Mega Raid.

A cura di Rachel Semalyeh