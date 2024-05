A Roma Prime Video organizza un gigantesco karaoke con 500 droni!

In occasione dell'uscita del film Laura Pausini: Piacere di ConoscertiPrime Video ha guardato The Big Picture! Il servizio di streaming ha già organizzato una festa karaoke…nei cieli di Roma con 500 droni. Questo processo unico e luminoso è stato concepito in collaborazione con l'agenzia Ogilvy Italia.

Prime Video sta organizzando una festa karaoke all'aperto

Così il nuovo documentario di Prime Video ripercorre la vita della cantante italiana che ha sedotto il mondo intero con quasi 70 milioni di dischi venduti: Laura Pausini. Ricordiamo che si è fatta conoscere nel 1993, vincendo un concorso canoro al Festival di Sanremo. Riflettendo il suo successo, Prime Video ha lanciato un'importante promozione Laura Pausini: Piacere di Conoscerti.

500 droni proiettavano il testo della colonna sonora del film nel cielo della capitale italiana, a circa 100 metri di altezza e 130 di larghezza. Basti dire che questo spettacolo straordinario non è passato inosservato, anche a chilometri di distanza. Questo enorme karaoke, vicino al Colosseo, ha riunito più di 2.000 persone e la stessa cantante si è unita a loro per eseguire la canzone!

Per portare a termine questa importante operazione, che ha richiesto anche tre settimane di organizzazione anticipata, Prime Video e Ogilvy si sono affidate a lei T3kneMa ancheAgenzia francese Dronisos. Quest'ultimo è specializzato nella tecnologia dei droni automatici.

Insieme hanno organizzato uno spettacolo che sicuramente rimarrà scolpito nella memoria di un gran numero di italiani!