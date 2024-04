Perché è stato girato il film?

Anche se domenica 5 agosto 2018 alle ore 21 Arte riprometterà il popolare film Il segreto di Brokeback Mountain, questo lungometraggio alquanto controverso è stato bandito in Italia al momento della sua uscita nelle sale. Télé Star spiega perché.

Gli amanti del cinema saranno in paradiso domenica 5 agosto 2018Arti Questa sera, dalle 21, verrà ritrasmesso il film cult: Il segreto di Brokeback Mountain. Indossato da una coppia Jake Gyllenhaal E Heath Ledger Nei due ruoli principali, questo lungometraggio uscito nelle sale francesi nel 2006 ha fatto scalpore, soprattutto per l'argomento trattato. Se anche questo lavoro è importante Michelle Williams E L'attrice americana Anne Hathaway Per il cast, la storia si concentra principalmente sulla relazione romantica che si formerà tra i personaggi maschili.

Un argomento un po’ fastidioso per alcuni, soprattutto in Italia. Infatti, durante la sua corsa teatrale in questo paese, Il segreto di Brokeback Mountain È stato censurato. Il lungometraggio, infatti, era stato vietato ai minori di 14 anni prima che questa misura venisse definitivamente rimossa nel maggio 2007. Ma durante la sua successiva trasmissione sulla televisione italiana, quest'opera è stata censurata nel senso stretto del termine.

Diverse scene cancellate

Infatti, quando il canale italiano Ray Rugiada L'uscita del lungometraggio è prevista per l'8 dicembre 2008 e quest'ultimo ha trasmesso una versione censurata del film in cui sono state tagliate due scene importanti. Questa era la scena in cui veniva menzionata la prima relazione sessuale tra i due protagonisti, così come un'altra scena in cui si baciavano. Questa scelta suscitò polemiche in Italia da parte di alcuni telespettatori e associazioni gay.

“È ridicolo voler trasformare un film sul grande amore gay in una semplice storia sull'amicizia tra uomini, che la dice lunga sul clima culturale in Italia.” Lo ha annunciato anche l'ex deputato di sinistra Franco Grillini Molto arrabbiato per questa censura. Alla fine, il canale ritrasmetterà il film, questa volta senza alcuna censura, il 17 marzo 2009 alle 23:40.

Presentazione prodotta da Arabelle Combet