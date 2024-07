Stromboli è sotto stretta osservazione

Chiave di volta

L'attività di Stromboli si è intensificata negli ultimi giorni nel Sud Italia. Una colata lavica scorre lungo i fianchi del vulcano mentre una nube nera particolarmente densa avvolge l'omonima isola.

Uno spettacolo naturale impressionante ha luogo sull'isola italiana di Stromboli nel Mediterraneo. Il vulcano con lo stesso nome eruttò Una potente nuvola di cenere lavica e materiale lavico. Lo dice l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Un torrente di detriti Il che potrebbe aver causato questa esplosione. Risultato: parte della struttura del vulcano è crollata.

Le autorità stanno monitorando la situazione

Martedì una telecamera termica dell'INGV ha mostrato la colata di lava in vetta, Che scorre dal luogo del crollo. A fine giornata è stato osservato un rapido aumento dell’attività di nebulizzazione (ovvero dell’espulsione delle scorie). La colata lavica è poi defluita dal Cearra del Fuoco, sul versante nord-occidentale della montagna, fino al mare.

Gli organismi di controllo restano in allerta In questo modo puoi reagire in tempo a potenziali pericoli. Tuttavia, per il momento vogliono essere rassicuranti.

Stromboli si trova nella Sicilia settentrionale nel Mar Mediterraneo In costante attività. Ad intervalli irregolari (da pochi minuti ad ogni ora), si verificano eruzioni più o meno significative da diverse bocche del cratere. Il materiale espulso generalmente ritorna al cratere o sfocia nel Mar Mediterraneo.

Dobbiamo tornare al 3 luglio 2019 per piangere l’ultima vittima umana. Un siciliano ha assistito a una grave eruzione durante un'escursione Ad un'altitudine di circa 400 metri sul livello del mare. Non poteva sfuggire alla forza della natura in tempo.

