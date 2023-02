Dice che la Meloni “non ha problemi” con la Francia

Filippo Montefort/AFP Filippo Montefort/AFP Dopo la crisi Ocean Viking, Giorgia Meloni ha confermato martedì 29 novembre che il dialogo con Emmanuel Macron continuerà. (Foto: il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa il 22 novembre 2022 a Roma)

Internazionale – Ripristinare il dialogo con la Francia. Dopo le tensioni con Parigi sull’accoglienza dei migranti naufraghi all’inizio di novembre, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha confermato martedì 29 novembre che non gli sarebbe stato permesso. “Nessun problema con la Francia” E un dialogo con Emmanuel Macron.

Dopo che il governo italiano ha rifiutato di accogliere la Ocean Viking, nave con a bordo 230 migranti, il governo francese ha denunciato “comportamento inaccettabile” Dalle autorità italiane, il suo arbitrato “contrario alla legge del mare e allo spirito di solidarietà europea”. Questa reazione è stata mal percepita da Giorgia Meloni che l’ha descritta come“Aggressivi, ingiustificati e incomprensibili”.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Tuttavia, un mese dopo, il leader post-fascista ha respinto queste critiche in un’intervista quotidiana Il Corriere della Sera Rilasciato martedì. “Al di là delle dichiarazioni di alcuni membri del governo francese in merito agli immigrati (…) le nostre relazioni bilaterali continuano”. Giorgia Meloni sostiene ancora di non avere “Non ho avuto problemi con la Francia e non li ho ancora oggi. Tra l’altro ho scambiato lettere con Emmanuel Macron qualche giorno fa.come dici.

Caloroso scambio di tweet

Secondo fonti di Elysian, il presidente francese aveva già scambiato messaggi sabato con Giorgia Meloni. In particolare lui Ha espresso il suo sostegno e la sua solidarietà dopo i drammatici avvenimenti dell’isola d’Ischia.nel Golfo di Napoli (Sud), interessata da una frana mortale.

Quella stessa mattina, Emmanuel Macron ha celebrato il primo anniversario del trattato di amicizia franco-italiano del Quirinale con due tweet, uno per lingua, con un piccolo montaggio video. Due tweet, ai quali il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha risposto subito, sempre via Twitter, confermando che questi due messaggi “Hanno dimostrato che le relazioni tra i nostri due Paesi non si sono deteriorate”..

Poco più di un anno fa, abbiamo suggellato l’unione tra i nostri due paesi in un trattato. In questo giorno sto inviando un messaggio… https://t.co/Mtj8FJk1PS —Emanuel Macron Guarda il tweet

Il presidente francese è stato il primo leader straniero a incontrare Georgia Meloni, lo stesso giorno in cui si è insediato a margine di un viaggio nella capitale italiana. Chiesto Corriere Sulla possibilità di un nuovo incontro con il presidente francese, replica Non è ancora sul calendario.. E per aggiungere: “Ma dobbiamo sicuramente incontrarci di nuovo.”.

“Siamo persone con responsabilità di governo che lavorano su soluzioni. È normale che Italia e Francia si parlino”e concluso.

