Come guardare la VPN di Euro 2021 online

È un weekend fantastico, guarda tutte le partite della Coppa dei Campioni online in qualità HD utilizzando VPN e altri canali ufficiali. Abbiamo tre partite stasera. La Finlandia affronterà la Russia, seguita dalla Turchia contro il Galles e l’Italia contro la Svizzera al secondo turno. Eurocopa trasmette oltre 100 canali su Roku, telefono e altro. Ti dà accesso dal vivo e su richiesta ai migliori spettacoli e film su AMC, Showtime e altro ancora. Il tuo DVR mostra e fa sport. non tenere. Senza commissioni. Guardalo in 4K. flussi diversi.

Euro 2021 inizierà l’11 giugno e si concluderà con la finale l’11 luglio. Il torneo vedrà la partecipazione di 24 squadre maschili di paesi affiliati alla UEFA.

Coppa delle Nazioni Europee 2021

Data: dall’11 giugno al 12 luglio

Orario: 9:00 alle 15:00 Incontra

TV: ESPN, ESPN 2, BBC, ITV, ABC

Stadi e host di UEFA Euro 2021

Ogni città ospiterà tre partite della fase a gironi, più una partita (gli ottavi di finale o i quarti di finale).

Ecco dove si svolgeranno le partite di Euro 2021:

Fase a gironi, ottavi di finale, semifinali e finale: Londra (Inghilterra)

Fase a gironi e quarti di finale: Monaco (Germania), Baku (Azerbaigian), San Pietroburgo (Russia), Roma (Italia).

Fase a gironi e ottavi di finale: Copenhagen (Danimarca), Bucarest (Romania), Amsterdam (Paesi Bassi), Dublino (Repubblica d’Irlanda), Bilbao (Spagna), Budapest (Ungheria), Glasgow (Scozia).

Ospite Sito web degli eventi eleggibilità

Londra, Inghilterra Wembley Stadium 90.000

Monaco di Baviera, Germania Allianz Arena 75000

Stadio Olimpico di Roma, Italia 72698

Stadio Olimpico di Baku, Azerbaigian 68700

San Pietroburgo, Russia Stadio Krestovsky 68134

Budapest, Hungry Puskas Arena 67889

Bucarest, Romania Stadio Nazionale 55600

Amsterdam, Paesi Bassi Johan Cruyff Arena 54990

Bilbao, Spagna San Mames 53332

Glasgow, Equus Hampden Park 52 063

Dublino, Irlanda Aviva Stadium 51700

Copenaghen, Danimarca Parken Stadium 38065

Come trasmettere in streaming BBC e ITV da UEFA Euro 2021 in diretta su Zattoo nel Regno Unito

BBC e ITV detengono entrambi i diritti per trasmettere Euro 2021 nel Regno Unito. Zattoo Svizzera è un ottimo modo per guardare tutti i canali ITV e BBC in diretta e gratuitamente.

Guarda UEFA Euro 2021 in diretta su TF1 e M6 in francese

I canali ufficiali di UEFA Euro 2021 in Francia sono i canali gratuiti TF1 e M6. Le emittenti condivideranno la copertura di 23 delle 51 partite in totale (comprese tutte le partite della Francia, le semifinali e la finale). La registrazione è semplice e completamente gratuita. I commenti alla presentazione sono in francese.

Guarda UEFA Euro 2021 in diretta streaming su ARD e ZDF

ARD e ZDF trasmetteranno gratuitamente tutte le partite del Campionato europeo di calcio UEFA 2021. Questa trasmissione è in tedesco. Controlla gli orari ufficiali ARD e ZDF per sapere quando chiamare.

Per guardare: Ottieni ExpressVPN e connettiti a una posizione server in Germania. Vai su Das Erste o ZDF e registrati. Buona diffusione!

Come trasmettere in streaming i Campionati Europei UEFA 2021 in diretta online su RAI

La RAI detiene i diritti ufficiali di trasmissione in Italia per il Campionato Europeo UEFA 2021. La parte migliore? Lo streaming è completamente gratuito sulla tua piattaforma RaiPlay!

Consulta il manuale della RAI TV per maggiori dettagli. I commenti sullo spettacolo sono in italiano. Per guardare: Ottieni ExpressVPN e connettiti a una posizione server in Italia. Vai alla Rai. Inizia a guardare gratuitamente!

Lo vuoi sul grande schermo? Chatta con il supporto dal vivo.

Come guardare la diretta di Euro 2021 negli Stati Uniti

fionda tv

Sling TV Orange offre tutti i canali per guardare Euro 2021 negli Stati Uniti.

Puoi guardare Euro 2021 in diretta su ABC, ESPN ed ESPN 2. In totale, ESPN trasmetterà 39 partite di UEFA Euro, ESPN 2 trasmetterà sette partite e ABC trasmetterà cinque partite (vedi tabella sotto per i dettagli). È disponibile una prova gratuita di sette giorni per Sling TV Orange.

Ottieni ExpressVPN e connettiti a una posizione server negli Stati Uniti.

Abbonati a Sling TV Orange ($ 30 al mese). Potrebbe essere necessario fornire un codice postale statunitense valido (ad es. 10001, 48104) e pagare con una carta di credito/debito statunitense o PayPal. Se stai cercando tramite un browser web, usa l’estensione del browser di ExpressVPN. Collegalo e divertiti.

YouTube TV:

Per guardare su YouTube TV: scarica ExpressVPN e connettiti a un server negli Stati Uniti. Vai su YouTube TV e iscriviti ($ 50 al mese). Potrebbe esserti chiesto di inserire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10001, 48104). Se stai cercando tramite un browser web, usa l’estensione del browser di ExpressVPN. Rilassati e divertiti!

cavo

Hulu offre anche tutti i canali su cui va in onda Euro 2021.

Puoi guardare Euro 2021 in diretta su ABC, ESPN ed ESPN 2. In totale, ESPN trasmetterà 39 partite di UEFA Euro, ESPN 2 trasmetterà sette partite e ABC trasmetterà cinque partite (vedi tabella sotto per i dettagli). Per Hulu è disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Manutenzione TV AT&T

Puoi anche guardare le partite in diretta su AT&T TV Now. L’evento sarà trasmesso su ABC, ESPN ed ESPN 2. In totale, ESPN trasmetterà 39 partite del Campionato Europeo UEFA, ESPN 2 ne trasmetterà sette e ABC ne trasmetterà cinque (vedi tabella sotto per i dettagli). Una prova gratuita di sette giorni è disponibile per AT&T TV Now.

Ascolta le partite di Eurocup su Talksport Radio

Radio Talksport nel Regno Unito fornirà la trasmissione audio del Campionato Europeo UEFA 2021.

Per avere ancora più privacy e sicurezza in intercettazioni: scarica ExpressVPN e connettiti a una posizione server nel Regno Unito.

Vai su Talksport.com e fai clic su Ascolta dal vivo. Goditi la trasmissione audio in diretta.

UEFA.tv

Attenzione agli appassionati di calcio. UEFA.tv fornisce molte informazioni utili su tutte le competizioni UEFA. Visita UEFA.tv per guardare le trasmissioni in diretta delle partite giovanili, femminili e futsal. Forniscono anche contenuti interessanti, come video on demand, spettacoli di riviste, resoconti in diretta delle partite UEFA e altro ancora.

Per guardare UEFA.tv con una VPN per la privacy e la sicurezza: Ottieni ExpressVPN e connettiti a un server nelle vicinanze. Vai su UEFA.tv e iscriviti. Goditi il ​​contenuto.