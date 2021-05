E l’Italia è rimasta delusa in cima alla lista di Inghilterra, Francia e Germania

Per queste prime qualificazioni per l’imminente Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ci sono state alcune piccole sorprese, soprattutto quando l’Armenia è arrivata prima nella sua squadra o ha battuto la Germania contro la Macedonia.

La squadra è secondo la squadra in queste prime partite. Come promemoria, i gruppi da A a E hanno 5 gruppi e i gruppi da F a I hanno sei gruppi.

Gruppo A:

Il Portogallo è in testa per differenza reti e pareggia con la Serbia. Nonostante la scelta dei migliori giocatori, nulla ha a che fare con gli attuali campioni d’Europa.

Classificazione di classe A.

Gruppo B:

Con l’immancabile rimonta di Sladen Ibrahimovic, la Spagna guida la squadra con 7 punti in 3 partite, più della Svezia, che ha vinto entrambe le partite.

Classificazione di classe B.

Gruppo C:

L’Italia è in cima alla lista con Mancini in tv da scegliere, trovano colore e si distinguono nella loro squadra con 3 vittorie in tante partite. La Svizzera è un po ‘indietro. Il primo e il secondo posto nel girone si giocheranno tra queste squadre.

Classificazione del gruppo C.

Gruppo D:

La Francia è in gran parte il leader del suo gruppo, nonostante i programmi congiunti della classe operaia e il legame con l’Ucraina.

Classificazione del gruppo d.

Gruppo E:

Il Belgio è ragionevolmente in testa, con tre squadre dietro lo sbarramento: Bielorussia, Galles e Repubblica Ceca.

Gruppo F:

La Danimarca è logica al vertice, seguita dalla Scozia, che giocherà fino alla finale tra Israele e Austria.

Classifica di gruppo F.

Gruppo G:

La Turchia è complessivamente attraente, i Paesi Bassi sembrano deboli e la Norvegia e il Montenegro vanno in rovina in questo gruppo.

Classifica di gruppo G.

Gruppo H:

Croazia, Russia e Slovacchia sono tre squadre in due posizioni, ma guarda altre squadre come Cipro, che potrebbe sorprendere.

Classificazione di gruppo H.

Il primo gruppo:

Non preoccuparti, la Polonia di Lewandowski era dietro l’Ungheria e l’Albania.

Classificazione della prima categoria

Gruppo J:

L’Armenia completa i suoi punti a sorpresa superando la Germania e perdendo contro la Macedonia (2-1). Sono al terzo posto dopo Armenia e Macedonia.

Classifica di gruppo J

Le prossime partite di queste qualificazioni sono previste per settembre 2021, mentre l’euro attende questi paesi.