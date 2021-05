I giardini di Bologna prendono il nome da Giorgio Severo e Dionisio Solomos

I nomi dei poeti Giorgos Seferis e Dionysius Solomos sono stati presi da due giardini in zona San Donato-San Vitale della città italiana di Bologna, nel corso di una cerimonia speciale a cui hanno partecipato il Segretario generale di Elena all’estero e la diplomazia pubblica il Ministero degli Affari Esteri greco su Internet.

Accogliendo Giannis Chrysoulakis, la Grecia e l’Italia mantengono legami di lunga data di solida interazione culturale con lo scambio reciproco di beni culturali ed esperienze autentiche di amicizia transnazionale e cooperazione culturale. Ha anche sottolineato che la Segreteria Generale di Helene all’estero e la diplomazia pubblica incoraggiano e sostengono misure volte a rafforzare le nostre relazioni culturali con gli altri paesi, come in questo caso con l’Italia. In questo contesto, ha aggiunto, l’amichevole città di Bologna e il suo sindaco eletto hanno deciso di intitolare due dei suoi parchi ai cittadini greci dell’anima. Da un lato il poeta riconosciuto a livello internazionale e premio Nobel George Sefres, e dall’altro il poeta che ha concepito l’inno della libertà sotto l’influenza della cultura italiana, Dionysius Solomos. D’ora in poi, due parchi dell’area San Donato-San Vitale del comune di Bologna saranno luoghi di contatto e di incontro illusorio tra Grecia e Italia.

Concludendo il suo saluto, il signor Chrysoulakis si è congratulato con la comunità emiliano-romana per il contributo a questa iniziativa e ha ringraziato le autorità italiane per questo onorevole apprezzamento, sottolineando che la cerimonia di premiazione odierna è un esempio di promozione di una cultura della filantropia in tutta Europa.

All’evento, che si è svolto lunedì, hanno partecipato, tra gli altri, anche secondo un comunicato diffuso dalla Segreteria, il Sindaco di Bologna, Virginia Merola, il Presidente del Distretto San Donato di San Vitale, Dott. Simon Borsari, e la responsabile della comunità greca Aimee Romana Elena Mitsio.