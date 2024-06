Call My Agent Italy Stagione 2: uscita, trama, cast

Contatta il mio agente 2Versione italiana della serie francese Il dieci per cento si prepara a scendere cielo H Ora Con la sua seconda stagione. Ma quando verrà rilanciato? Prossimamente con sei nuovi episodi in arrivo.

Contatta il mio agente 2: Quando inizia?

Seconda stagione di Contatta il mio agente – Italia Pronto ad illuminare ancora una volta i nostri schermi con la sua uscita prevista Venerdì 22 marzo 2024esclusivamente su cielo Disponibile per lo streaming Ora.

Con le riprese ormai completate e la post-produzione in avvicinamento, la serie promette di offrire un nuovo entusiasmante ciclo di episodi. Il cast vede il ritorno di volti familiari come Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrick, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francois Rousseau, Paola Burato H Kaziarricchito dalla presenza Emanuele Fanelli H Corrado GuzzantiSiamo pronti a decorare i sei nuovi episodi con le loro interpretazioni.

Chiama il mio agente 2: primo anticipo

Contatta il mio agente 2come la prima stagione, seguirà la vita colorata e frenetica all'interno di un'agenzia di intrattenimento, i cui agenti sono sempre alle prese con i capricci e i problemi delle più grandi star dello spettacolo e del cinema italiano.

La CMA (Agenzia Claudio Maiorana), nella sua versione italiana, ha sede a Roma ed è gestita da un gruppo di soci con personalità molto diverse.

Vedi altro

In la seconda stagionedi cui al momento non siamo a conoscenza La trama è nei dettagliVedremo allora Vittorio Si separerà dalla moglie e come sarà la sua vicinanza? Camilla. Nessuno tranne lui sa che lei è sua figlia illegittima.

Contatta il mio agente 2: Casting

In Chiama il mio agente 2 cast Ci troveremo sicuramente al loro posto:

Stefano Accorsi ;

; Paola Cortellesi ;

; Matilde de Angelis ;

; Pierfrancesco Favino ;

; Anna Ferzetti ;

; Corrado Guzzanti ;

; Paolo Sorrentino.

Oltre a queste guest star, ci saranno:

Emanuele Fanelli ;

; Kazi A sua volta Receptionist e aspirante attrice Sofia;

Vedi altro

Dove guardare Call My Agent 2 in TV e in streaming

IL Nuove parti di Call My Agent 2se seguiranno lo stesso percorso della prima stagione, verranno trasmessi su cielo. Là Rivedi l'episodioTuttavia è possibile verificarlo Iscriviti ora alla piattaforma.