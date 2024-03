Viva l'Italia! Musica da film con Ciné-Trio

Scritto da Karima Ramadan

Il Ciné-Trio torna sabato 17 giugno con un nuovo programma per il suo 55° concerto.Riscoprire le opere emblematiche dei più grandi compositori italiani della settima arte, siano essi italiani o americani.

Con brani tratti da La Vita è Bella, La Missione, Il Padrino, Romeo e Giulietta, La leggenda del pianista oceanico, Marco Polo, C'era una volta in America, C'era una volta il West, Cinema Paradiso, Pinocchio, La Dolce Vita, Amarcord, Otto e Mezzo, No Strada, Malina…

Un momento musicale indimenticabile, nel contesto del Tempio di Port Royal (Parigi 13), con un'acustica eccezionale.

Con Philippe Barbie-Lalia (pianoforte e arrangiamenti), Cyril Baliton (violino) e Timothy Audino (oboe). Prodotto da: Philippe Dupuis / Thierry Montian – musica e tela.

Per saperne di più sugli altri concerti del Ciné-Trio: www.musique-et-toile.fr/

Trio cinematografico È innanzitutto il frutto dell'amicizia tra tre musicisti diplomatisi nello stesso anno presso l'Istituto Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi. La loro comune passione per la musica da film li ha ispirati a creare questa band quando erano ancora studenti. Da allora, il trio ha incluso nel suo repertorio quasi 500 nuovi arrangiamenti di alcuni dei temi d'autore più famosi del cinema, dai film degli anni '30 ai giorni nostri. Si esibisce regolarmente in festival musicali o cinematografici e durante eventi serali. Ad oggi conta più di 800 esibizioni, ha registrato 6 album CD, di cui gli ultimi 3 dedicati ai più bei fumettisti francesi, americani e giapponesi (Miyazaki), Ennio Morricone e compositori giapponesi (“Made in Japan”).

Il Ciné-Trio sarà in tournée a Brighton (GB) nell'ambito del Brighton Fringe Festival dal 25 al 28 maggio 2023 e presenterà 6 concerti cinematografici, incluso il seguitissimo programma: “Ennio Morricone”!