Uno straordinario vulcano erutta ogni giorno 80 grammi d'oro in un luogo inimmaginabile! Com'è possibile?

Il Monte Erebus in Antartide è uno dei 1.600 vulcani attivi che compongono l'Anello di Fuoco del Pacifico.

Il nostro viaggio scientifico ci porta a… il monte Erebo, Il suo picco sorge a 3794 metri sopra il livello del mare in Antartide. Mostra l'attività vulcanica più significativa a queste latitudini sulla Terra – Almeno dal 1972 fa parte dell'Anello di Fuoco del Pacifico.

Oltre alla sua posizione estrema in Antartide, il Monte Erebus ha proprietà meravigliose, Come un lago di lava che si vede dal cratere.

Ma ciò che recentemente ha attirato l’attenzione di geologi ed economisti è: È l'unica polvere d'oro che espelle ogni giorno, In una quantità che si avvicina agli 80 grammi, è oro puro.

Conor Bacon della Columbia University ha osservato che l’oro trovato nelle emissioni di Erebus è un’affascinante finestra sui processi geologici sottostanti e sulle potenziali nuove forme di estrazione mineraria.

Secondo gli scienziati, Il vulcano erutta piccoli cristalli dorati nelle sue nuvole di vapore e gas. Che si può trovare in un raggio di più di 1000 km.

L’interesse per lo sfruttamento metterebbe a repentaglio la conservazione della biodiversità

Gli studi suggeriscono che il rilascio di oro dal Monte Erebus potrebbe provenire da quantità sconosciute di metalli e metalli nel suolo antartico che il vulcano ha inviato in superficie.

Queste scoperte aprono nuovi orizzonti per la ricerca sui minerali nascosti dal ghiaccio antartico.

L'aspetto più complesso di questa situazione è che la scoperta esula dal quadro scientifico, perché suscita un interesse eccessivo Sfruttare i minerali che si trovano in aree protette e remote del pianeta.

Interesse economico Solleva discussioni sulla conservazione della biodiversità nel continente bianco A causa del suo grande potenziale minerario.

Capacità di raccogliere dati e prevedere scenari futuri basati sulle emissioni del Monte Erebus

Dobbiamo sempre tenere presente che la ricerca condotta in ambienti così estremi sulla Terra comporta enormi sfide logistiche.

Per esempio, Le missioni scientifiche sono limitate nella durata e nella frequenza perché devono trasportare rifornimenti – Come acqua e cibo, oltre a dispositivi e strumenti per la ricerca in condizioni climatiche complesse.

L'attività in corso del vulcano Monte Erebus è un'eccellente opportunità per mostrare gli effetti che le sue emissioni avranno sulla biodiversità dell'Antartide e quindi sul pianeta.

Il misterioso Monte Erebus continuerà ad attrarre avventurieri e scienziati Grazie al mistero dorato della sua attrazione, che a sua volta fornirà risposte concrete su ciò che sta accadendo sotto il ghiaccio antartico e sui potenziali tesori lì nascosti.